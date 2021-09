„Žádáme zájemce o tuto akci, stejně jako další návštěvníky polikliniky, aby dodržovali platná hygienicko-epidemiologická opatření, do budovy vstupovali s ochrannou dýchacích cest a udržovali rozestupy,“ doplnila mluvčí Vsetínské nemocnice Radka Benešová.

To vše nabízí zájemcům preventivní akce nazvaná Zachraň život, která se koná ve čtvrtek 9. září od 8 do 12 hodin u Lékárny DUO v poliklinice Vsetínské nemocnice.

Vyzkoušet si masáž srdce na modelu, dozvědět se více o použití automatizovaného defibrilátoru (AED) a samozřejmě zeptat se na cokoliv, co souvisí s poskytnutím první pomoci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.