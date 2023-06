Stovky školáků a studentů ze Slovácka zavítaly o posledním týdnu letošního školního roku do bývalé věznice v Uherském Hradišti. Moravské zemské muzeum organizovalo prohlídky jejího areálu u příležitosti Dne památky obětí komunismu.

Prohlídka bývalé hradišťské věznice byla pro mnohé školáky šokujícím zážitkem; červen 2023 | Foto: se svolením Štěpána Daňka

„Zájem byl značný, přičemž památku si prohlédlo téměř šest stovek mladých návštěvníků. Nejmladšími byli žáci sedmých tříd základních škol z Kunovic a Ostrožské Nové Vsi,“ řekl Deníku Štěpán Daněk z Moravského zemského muzea.

Prohlídka vězničních prostor byla pro mnohé ze školáků syrovou konfrontací s temnou realitou nepříliš vzdálené minulosti. „Věznice byla pro veřejnost dlouho uzavřena, a tak jsme využili příležitosti a zavedli sem naše žáky. Mnohým z nich zmizely po výkladu úsměvy z tváří. Hodně je to vzalo,“ popsala na místě reakce dětí novoveská učitelka Jana Jurásková.

Někteří ze školáků byli z příběhů vězněných otřeseni. „Dost mě překvapilo, že se zde mučilo elektrickým proudem. Nic takového jsem netušil,“ hodnotil zážitek například Josef Svoboda z Kunovic.

Další prohlídky věznice pro veřejnost plánuje vedení Moravského zemského muzea o Slováckých slavnostech vína a otevřených památek 9. a 10. září. Půjde o jednu z posledních šancí do věznice nahlédnout, protože od roku 2026 je plánována rozsáhlá rekonstrukce jejího areálu.

„Národní památník Věznice Uherské Hradiště je jedinečným projektem, jehož cílem je vybudovat moderní centrum, které v sobě obsáhne memoriální, expoziční, kulturní, edukační, a také badatelskou funkci,“ poznamenal Štěpán Daněk.

Projekt byl zahájen na základě dlouhotrvajícího občanského zájmu, který reprezentuje zejména spolek Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, z.s. Moravské zemské muzeum je hlavním garantem projektu. Spolu s vlastníkem objektu věznice - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Slováckým muzeem aktivně spolupracují na budoucí podobě Památníku. Jeho plánované otevření pro veřejnost bylo stanoveno na rok 2028.

Justiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 až 1897. První političtí vězni pobývali v tamních celách už v počátcích československé republiky, poté její cely poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se věznice stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav.



Procesy po roce 1948 se dotkly desítek lidí z řad politické opozice, včetně mnoha nevinných. Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy okresního národního výboru. Část justičního areálu poté sloužila správě SNB.



Od 90. let 20. století se na její opravu hledají prostředky. Budovy se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět hradišťská radnice, ale neúspěšně. Věznici donedávna spravoval Okresní soud Uherské Hradiště, který její část doposud využívá k uskladnění spisů. Na základě Memoranda podepsaného sedmi stranami však přešlo hospodaření s věznicí pod stát, jenž v únoru roku 2020 začal s přípravnými pracemi na proměnu areálu.