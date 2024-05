V květnu byl otevřen nový odbavovací terminál pro železniční a autobusovou dopravu v centru Vsetína. Moderní prosklená budova je součástí přestavby nádraží za více než tři miliardy korun. Cestující ale stále míjejí kus původního zdiva nádražní budovy, která byla zbourána loni v létě. Stavba musela ustoupit modernímu terminálu v rámci rekonstrukce nádraží, rozloučit se s historickou budovou tehdy přišly stovky Vsetíňanů.

Pozůstatek bývalé nádražní budovy ve Vsetíně | Video: Iva Nedavašková

Její torzo, nezbouraná zeď, je zčásti obehnána zátarasem a mnohým kolemjdoucím vrtá hlavou, proč tu zůstává.

„Jde o roh původní vsetínské nádražní budovy se skříní elektrického rozvaděče. V ní končí přípojka elektřiny, odkud se budova za provozu napájela. Rozvaděč se využíval pro napájení zařízení staveniště, poté i u provizorních buněk se zázemím pro cestující a pro výpravčí ve stanici,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Městský park v Rožnově oživily zemní trampolíny. Zabaví děti i dospělé

Někteří cestující se u fragmentu budovy zastavují a přemýšlejí, k čemu bude složit dál.

„Myslím, že z ní udělají památku na tu původní nádražní budovu. Přece jen, byl to kus vsetínské historie,“ je přesvědčena seniorka Anna čekající na vlak.

Nestane se tak

To se ale nestane. Pro dráhy bylo nejjednodušším řešením při demolici starého nádraží ponechat na místě kousek zdi s přípojkou stávající, místo toho, aby budovala nová dočasná přípojka.

„Teď už jsou na ni napojeny jen buňky provizorního pracoviště výpravčích. Po jejich přestěhování do nové budovy se zbourá i tento poslední pozůstatek starého nádraží,“ slíbil mluvčí Gavenda.

Rožnov koupí sportovní halu za 24 milionů korun, tenisté se musí uskromnit

Podle mluvčí vsetínské radnice Jany Raszkové by se tak mělo stát do konce června. Poté zmizí i poslední vzpomínka na původní podobu vsetínského nádraží. Nádražní budova stála ve Vsetíně od roku 1885, kdy bylo město spojeno s vnitrozemím železnicí. Postupem let sice doznala změn a byla rozšířena, její nejstarší část ale zůstala nezměněna.