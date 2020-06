Marie Sváčková přišla se svým otcem Petrem a psem Badym dlouho před setměním. Na louce u kapličky v kladerubské části Hořansko stála připravená vatra ze smrkových polen, kterou tady postavili dobrovolní hasiči. Spolu ještě vložili dovnitř natrhaný papír pro snazší zapálení.

Farář Jan Bleša zapaluje v úterý 23. června 2020 svatojánský oheň na louce u kapličky v kladerubské části Hořansko. | Foto: Deník / Josef Beneš

„Kdysi jsem byla s tetou na svatojánském ohni v Malé Bystřici, a byl to moc pěkný zážitek,“ vzpomíná patnáctiletá dívka, pro niž se úterní večer stal symbolickým loučením se školou. „Těším se na setkání s kamarády i na to, co vatře řeknou lidé,“ dodává.