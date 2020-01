Z PUSTEVEN DO SVĚTA

Sochy budou kvůli počasí a co nejdelšímu zachování ve dvou stanech.

„V jednom se návštěvníci vydají na cestu po světadílech, ve druhém najdou Ledovou ZOO,“ prozradila za pořadatele Dita Korčák Hrtusová. Díla budou pro lepší efekt nasvícená profesionálními světly. Návštěvníci se letos mohou těšit i na novinku.

„Stan nad horní stanicí lanovky bude doladěný nejen světelnými, ale také zvukovými efekty,“ dodala.

Kromě osmi řezbářů pracujících na ledových sochách vyrobí ještě další dva řezbáři sněhovo-ledový bar, ledový fotopoint a obří sněhovou sochu, která bude stát pod širým nebem. Tyto atrakce pro návštěvníky vytvoří umělci pouze v případě příznivého mrazivého počasí.

BUDE I LEDOVÝ BAR A OBŘÍ SOCHA

Práce s ledem není v daných podmínkách nijak jednoduchá, kostky se nejprve opracovávají speciální formátovací pilou, poté spojují vodou a tvoří se zeď, do které řezbáři elektrickými pilami tvarují jednotlivé tvary či postavy.

Na Pustevny se už přivezlo z opavských mrazíren čtyřicet tun ledu, které se mrazily od poloniny září. Každá ledová kostka váží asi 70 kilogramů.

ZPRACUJÍ ČTYŘICET TUN LEDU

Pořadatelé připravili na letošní Ledové Pustevny tradičně doprovodný program. Bude se konat vždy o víkendech od 10 do 15 hodin a ponese se v duchu cestování po světě.

„Nebude chybět spousta ledových her a soutěží pro děti i dospělé, maskoti, jarmark či bobová dráha a lezecká stěna ze sněhu pro děti. Na spodní stanici lanovky bude pro děti otevřena kreativní dílnička,“ vyjmenovala Dita Korčák Hrtusová.

Stany se sochami budou otevřené pro veřejnost denně mezi 8.30 a 16.30 hod. Vstup do stanů bude o víkendech zpoplatněný částkou 50 Korun. Zdarma budou mít vstup do stanů všichni návštěvníci, kteří využijí jízdu lanovkou (jednosměrnou i obousměrnou), děti do 10 let a ZTP.

Dostupnost na Pustevny je zajištěná lanovkou z Trojanovic, kde budou fungovat odstavné parkoviště na Ráztoce. Ze strany Prostřední Bečvy bude posílená kyvadlová autobusová doprava taktéž z odstavného parkoviště (zastávka U Bártka).

POPRVÉ SE SOCHY OBJEVILY V ROCE 2000

Tvoření soch ze sněhu a ledu má na Pustevnách již dvacetiletou tradici. Poprvé se stavěly sněhové sochy pod názvem „Sněhové království“ na beskydském vrcholu v roce 2000. Akce si brzy získala oblibu návštěvníků horského sedla a během let prošla řadou změn. Díky rozmarům počasí se postupně přidávaly sochy z ledu, až festival dostal v roce 2015 svou současnou podobu, a proměnil se na výstavu ledových soch.

Proměna akce prošla také z formátu umělecké soutěže sochařů, jež trvala pouze jeden víkend, až k festivalu pro širokou veřejnost s tématiky laděnými sochami pod názvem Ledové Pustevny. Díky obrovskému zájmu veřejnosti teď festival probíhá po dobu šestnácti dní, v případě příznivého počasí se prodlužuje o další dva týdny.