„Účelem centra je poskytnout dočasné útočiště, hygienické zázemí a možnost najíst se a přenocovat. Jeho provoz zajišťuje město ve spolupráci s platformou několika neziskových organizací a církví sdružených pod názvem Pomáháme ukrajinským rodinám,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

Centrum je otevřené nonstop, na jeho provozu se podílejí dobrovolníci z řad zaměstnanců městského úřadu a neziskových organizací. Ukrajinské rodiny v nouzi mohou využít krátkodobé ubytování s možností teplé sprchy, lůžka, výměny čistého oblečení, dostanou jídlo i hygienické potřeby.

Novou metodou opraví výtluk za třicet minut. Nevadí ani mráz

„Podařilo se nám vymyslet a nastavit systém provozu, který již zajistil službu sto šedesáti lidem, především maminkám s dětmi. Nejmladšímu dítěti byly dva měsíce, nejstaršímu seniorovi sedmdesát čtyři let,“ doplnila místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.

Všichni, kdo do centra dosud přijeli, jsou již na další cestě nebo ve své cílové destinaci.

„Většina pokračuje ze Vsetína do Prahy vlakem Českých drah, které zajišťují přepravu ukrajinských uprchlíků zdarma,“ popisuje Hlaváčová

Jak dlouho bude služeb tranzitního centra potřeba, není zatím zřejmé.

„Proto jsem požádala vsetínskou Charitu o možnost doplňování potřebných věcí, například drogistického zboží, či trvanlivého jídla. Charita tak dodává ze sbírky potřebné věci přímo do kulturního domu,“ doplnila místostarostka.

Vsetínská radnice v minulém týdnu spustila také infolinku, na kterou mohou volat všichni, kteří nabízejí pomoc (například ubytování) i ti, kteří pomoc potřebují.

Na telefonním čísle 739 247 908 se dozvědí, jak postupovat při příjezdu do Vsetína, kde se hlásit či případně ubytovat a podobně. Město všechny požadavky koordinuje s neziskovými organizacemi a s Krajským úřadem Zlínského kraje.

Dotazy zodpovídají pracovnice odboru sociálních věcí v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 11.30 a od 12.30 do 13.30 hodin.