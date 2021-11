K tragické nehodě v ulici Hranická došlo ve čtvrtek krátce po 17. Hodině. Osobní vlak tam v blízkosti železničního přejezdu srazil dva mladé chlapce. Jeden z mladíků na místě podlehl zraněním.

Druhý z chlapců byl z místa havárie transportován Leteckou záchrannou službou Moravskoslezského kraje do ostravské fakultní nemocnice. O jeho aktuálním stavu však nemocnice odmítla sdělit podrobnosti.

„Bez souhlasu rodičů nemůžeme sdělovat jakékoli informace o dětských pacientech,” uvedla v pondělí Deníku tisková mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Čtvrteční neštěstí otřáslo celým městem.

„Je to obrovská tragédie, která silně otřásla celým naším městem. Sám si nedovedu vysvětlit, jak k této nešťastné události vůbec mohlo dojít. Rodině vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uvedl po tragédii starosta města Robert Stržínek.

Poblíž místa nehody vzniklo pietní místo.

„Je to strašné. Nikdy bych nevěřila, že se něco takového může zrovna tady stát,” komentovala v neděli jedna z přítomných žen.

„Ty kluky neznám. Nic to ale nemění na tom, že je to obrovské neštěstí. Nemělo se to stát. Myslím na jejich rodiny, sama mám malou dceru,” poznamenala se slzami v očích další žena, která v neděli přišla na místo zapálit svíčku.

Čtvrteční tragická nehoda se stále vyšetřuje. Policie Zlínského kraje k případu neposkytla žádné informace.

„S ohledem na rodiny obou chlapců nebudeme k případu zveřejňovat žádné bližší informace,“ uvedl mluvčí Petr Jaroš.

Podle statistik zahynulo letos do konce října na kolejích ve Zlínském kraji při osmi srážkách s vlakem sedm osob. Loni za stejné období pak zahynulo 10 osob při 13 srážkách s vlakem.