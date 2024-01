Čilý stavební ruch panující v posledních letech ve Zlínském kraji neustane ani v letošním roce. Deník se proto podíval, jaké stavby se v roce 2024 začnou stavět a které naopak finišují. Nechybí mezi nimi například nová porodnice v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, záchranné centrum pro lvy ve zlínské zoo, podzemní dóm v Archeoskanzenu Modrá či nové moderní vlakové nádraží ve Vsetíně.

Letos se začne stavět

Fakulta technologická UTB

Donedávna nejstarší budova Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně – Fakulta technologická – šla v uplynulém roce kompletně k zemi. Budova pocházela z roku 1932, její stav byl ale už špatný a experti z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze proto doporučili její demolici.

Probíhala několik měsíců, celkově vzniklo během bouracích prací přibližně dvacet tisíc tun suti.

Fakulta technologická sídlila v tomto objektu 50 let, navštěvovalo ji 1700 studentů a 170 zaměstnanců, kteří se museli přestěhovat do provizorních prostor na čtyřech místech ve městě. V původním objektu se nacházely více než tři desítky laboratoří, deset seminárních místností a dvě velké posluchárny.

Na stejném místě by v příštích letech měla vyrůst nová budova. Její výstavba začne nejspíš na jaře 2024. Hotovo by pak mělo být do září 2026. „Výstavba nové budovy vyjde přibližně na 566 milionů korun. Z toho 441 milionů pokryjí dotace, zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů,“ vysvětlil rektor UTB Milan Adámek financování celého projektu.

Takto bude vypadat nová fakulta technologická ve Zlíně

Porodnice v KNTB

Nová porodnice, obnova plicního pavilonu, rozšíření hematologicko-transfuzního oddělení a pětipatrový polyblok urgentní medicíny. Toho všeho by se v rámci modernizace mohla dočkat zlínská nemocnice v příštích šesti letech. Takový je plán, který loni představilo vedení Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) a Zlínského kraje.

Modernizace KNTB? Srdcem nemocnice má být pětipatrový polyblok urgentu

Stavba nového pavilonu pro matku a dítě, to znamená porodnice, by měla začít už na přelomu roku 2024 a 2025. Stát bude na místě dnešních budov 16, 17 a 18. Do stávající porodnice se naopak přesune oční oddělení, ORL a ortopedie. Odhadované náklady na výstavbu porodnice přesahují miliardu korun.

V následujících letech bude KNTB a Zlínský kraj s pomocí dotací z evropských zdrojů investovat do areálu nemocnice přes dvě miliardy. Vrcholem modernizace nemocnice má být výstavba nového centrálního pavilonu za zhruba čtyři miliardy korun na přelomu let 2027 a 2028.

Záchranné centrum pro lvy v Zoo Zlín

Výstavbu prvního záchranného centra pro lvy v České republice zahájí letos zlínská zoo. Projekt za zhruba 90 milionů vznikne v Karibuni, nové oblasti zoo, na rozloze téměř půl hektaru. Domov tam najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu. Pokud půjde vše podle předpokladů, otevření tohoto centra plánuje Zoo Zlín na hlavní sezonu roku 2025.

Do výstavby záchranného centra pro lvy se zlínská zoo pustí po několika letech příprav.

Zoo Zlín chystá první záchranné centrum lvů v ČR. I kvůli tragédii z Valašska

„Velmi zásadní bylo zajištění potřebných financí, investiční náklady podle zpracovaného rozpočtu dosáhnou zhruba 90 milionů,“ uvedla mluvčí zoo Romana Mikešová. Podle Romana Horského, ředitele zahrady, jde o výjimečný projekt.

„Nejen svým pojetím, ale i financováním. S realizací nám pomůže město Zlín, náš zřizovatel, Zlínský kraj a také ministerstvo životního prostředí. Podpora ministerstva je pro nás mimořádná, ještě nikdy jsme obdobnou dotaci nezískali,“ uvedl Horský.

K financování projektu se zahrada rozhodla přizvat i samotné návštěvníky zoo.

„Je fantastické, že se společný projekt čtyř institucí podařil, bez podpory našich fanoušků, příznivců a přátel se však neobejdeme. Přicházíme tak s projektem Dejme lvům novou šanci. Když se všichni spojíme, dokážeme společně v roce 2025 otevřít nový domov pro zabavené lvy,“ řekl Horský.

Vsetínská knihovna dostane nový kabát

Knihovna ve Vsetíně se loni stala jednou z jedenácti knihoven oceněných v rámci republiky. V roce 2024 dostane nový kabát. Město totiž plánuje na jaře její rekonstrukci, a to včetně turistického informačního centra, za 80 milionů korun.

Valašské knihovny vzkvétají. Rožnovská je už opravena, Vsetínskou oprava čeká

Nejedná se o jedinou investici do knihovny na Vsetínsku. Proměnou a přístavbou za téměř 100 milionů korun prošla v nedávné době také knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. Její nová podoba nabízí čtenářům komunitní prostor, bezbariérový přístup, rozšíření provozní doby a sál pro 80 lidí.

Čtenáři tam mají k dispozici také například kavárnu, dětské oddělení, půjčovnu novinek, hudební sekci, oddělení pro mladé a dospělé a také studovnu. To, že se na novou knihovnu tamní obyvatelé těšili dokázalo již její slavnostní otevření v neděli 15. října, kterého se zúčastnily stovky lidí.

Domov se zvláštním režimem místo bývalé problémové lokality

V někdejší problémové lokalitě Račín by mohli bydlet senioři. Radní už v uplynulém roce schválili veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci Domova se zvláštním režimem v kroměřížské části Dolní Zahrady. Podle radnice se bude jednat o sociální službu pro seniory s demencí, kteří potřebují nepřetržitou péči. Náklady na stavbu domova se odhadem pohybují kolem sta milionů korun. Samotná stavba by mohla začít na konci roku 2024 či v roce 2025. V domově by mělo bydlet 24 seniorů.

Budoucnost dříve problémového Račína: město plánuje Domov se zvláštním režimem

V Račíně stály dříve letité přízemní domy, ve kterých bydleli většinou nepřizpůsobiví občané. Okolí obtěžovali hlukem, hromaděním odpadků, ničením veřejného i soukromého majetku a v některých případech i agresivitou vůči svým sousedům. Soužití mezi starousedlíky a obyvateli sociálních bytů mělo k ideálu daleko.

Následná demolice budov na Račíně začala v roce 2018, kdy šly k zemi dva domy a jedna technická budova. O rok později stavaři odstranili dvě hospodářské budovy, které dříve byly nelegálně obývány. V závěrečné etapě v roce 2021 pak dělníci srovnali se zemí poslední tři obytné domy.

5 staveb, které v roce 2024 dokončí

Chloubou Archeoskanzenu Modrá bude podzemní dóm

Archeologický skanzen, nacházející se na Modré, v lokalitě původního velkomoravského osídlení, představuje návštěvníkům ideální podobu slovanského opevněného sídliště a hradiska s funkcí mocenského centra z doby velké Moravy. V podzemí mezi knížecím palácem a nadzemními staveními konstrukcemi začaly loni v březnu v Archeologickém skanzenu Modrá výkopové práce pro vybudování pantheonu-muzea.

Chloubou Archeoskanzenu Modrá má být brzy podzemní dóm

„Naším odborným grantem a partnerem je Moravské zemské muzeum, které bude ve spolupráci s Archeoskanzenem Modrá pořádat v panteonu výstavy. Ta první bude otevřena v červnu příštího roku (2024, pozn. red.), ale v současné době už připravujeme a domlouváme řadu velmi cenných výstav z Česka i ze zahraničí,“ nechal se slyšet loni v listopadu starosta Modré Miroslav Kovářík.

Vlakové nádraží ve Vsetíně

Už delší dobu je v plném proudu zásadní rekonstrukce železniční stanice ve Vsetíně. Jejím investorem je Správa železnic. Rozsáhlý projekt však podpořila také Evropská unie. Na stavbu za téměř 3,38 miliardy korun bez daně poskytla dotaci přesahující dvě miliardy. Celá rekonstrukce by měla trvat do konce roku 2024.

„V prostoru nové železniční stanice vzniká dopravní terminál, parkovací dům a také podchod pod železnicí, který v budoucnu propojí lokalitu Lapače v zanádražním prostoru s vlakovými nástupišti, dopravním terminálem a podzemním parkovištěm Smetanovy obchodní galerie,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Jedním ze zásadních milníků byla v srpnu demolice historické výpravní budovy železniční stanice. S budovou se v ten den přišlo rozloučit na dva tisíce Vsetíňanů.

Ačkoli na přestavbu železniční stanice navazuje řada dalších rozsáhlých investičních aktivit, tou hlavní je stavba dopravního terminálu a dále pak vyvýšených a zastřešených nástupišť a podchodu pod železnicí. Bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu. Blízké autobusové nádraží bude k tomu vlakovému za uvedeným účelem přesunuto. V sousedství dopravního terminálu vyroste také parkovací dům s kapacitou 310 stání či cyklověž.

Samotný dopravní terminál bude třípodlažní. V prvním podzemním podlaží budou umístěny technologické místnosti a hygienická zařízení. Současně tímto prostorem povede podchod vedoucí od Smetanovy obchodní galerie pod Nádražní ulicí a dále pokračující pod kolejištěm a nástupišti až do areálu bývalé Delty Na Lapači.

Moderní sokolovna v Hulíně

V plném proudu jsou i nadále práce na rekonstrukci sokolovny v Hulíně, která byla v uplynulých letech nevyužitá a postupně chátrala. Sokolovna by se po rekonstrukci, která vyjde na zhruba 150 milionů korun a bude největší investicí města za poslední dvě dekády, měla proměnit v moderní multifunkční centrum s malým a velkým sálem, univerzální zasedací či školící místností, kavárnou a zcela novým sociálním a technickým zázemím. V těsné blízkosti vznikne také parkoviště pro zhruba pět desítek automobilů.

Byty, sportovní hala i přístav. TOP 5 staveb, které se otevřou na Kroměřížsku

K budově se také přistavuje jedno nové patro pro další sál.

„Bude to samostatný sál ve druhém nadzemním podlaží. Počítáme, že bude využit pro komorní koncerty a dále například základní uměleckou školou pro dramatický kroužek,“ prozradil starosta Hulína Jaromír Žůrek.

V přízemí stávající budovy se nachází pak původní sál.

„K němu přibude přístavba, kde vznikne vstupní část a nahoře ochoz, ze kterého budou moci lidé sledovat dění v hlavním sále,“ dodal starosta. Práce budou hotovy zhruba v polovině roku 2024. Shodou okolností v době, kdy si město připomene 800 let od první písemné zmínky.

Obytný soubor ve Vsetíně

Vsetíňané se v nejbližších letech dočkají zcela nové čtvrti přímo v centru města. Vyroste za železničními kolejemi v areálu bývalé Delty. Nová obytná zóna bude s centrem propojena podchodem, který rovněž slouží jako příchod na nádraží z jihu. Projekt nabídne 180 bytů, 69 ubytovacích jednotek a 204 stání v hromadných garážích a 50 při komunikacích. Nárožní domy potom poskytnou v přízemí plochy pro komerční jednotky.

„Území bylo dříve využíváno pro dřevozpracující výrobu a skladování dřeva. Prostor bývalé pily je zásadní rozvojovou plochou v širším centru města, která bude po vybudování nového dopravního terminálu plnit funkci těžiště zanádražní čtvrti a vedlejší bránu do města,“ řekl Petr Talanda z architektonické kanceláře Pelčák a partner architekti.

Na které stavby se lidé na Valašsku mohou v příštích letech těšit

Před hlukem z nádraží ochrání obyvatele jak kaskádové provedení stavby, tak dispoziční rozmístění v budově. Bezprostředně u kolejí totiž budou chodby nebo například kuchyně. Obývací prostory a další místnosti budou situovány do klidného uzavřeného dvora uprostřed.

S první etapou stavby šesti bytových domů začal investor společnost Delta-Vsetínská Pila v červnu loňského roku. Hotovo má být v listopadu 2024.

„Areál bývalé Delty Na Lapači se v budoucnu stane prakticky novou čtvrtí. Město Vsetín v tomto prostoru vybuduje páteřní silniční infrastrukturu,“ přiblížil v minulosti starosta Jiří Čunek.

Byty v centru Zlína

Nové byty vzniknou také v krajském města. A to přímo v centru, v docházkové vzdálenosti k restauracím, nákupům, do divadla, na autobus, na vlak a zároveň na vcelku klidném místě u cyklostezky a bez nákladních aut. Na Tyršově nábřeží totiž vyrůstají bytové domy Riverfront Gardens. Jejich výstavba vyšla na 460 milionů korun bez daně a bez ceny pozemků. Celkem se cena této investice pohybuje přes půl miliardy. Stavba by měla být hotová na jaře letošního roku.

Nové stavby ve Zlíně? Multifunkční centrum, byty i srdce nemocnice

Koncept šesti domů nabídne 119 bytů a přes 1000 metrů čtvrtečních pro obchody a služby.

Ačkoli je obecně parkování ve městech problémem, obyvatelé těchto bytů budou mít vnitřní parkovací stání i parkovací místa venku, celkem by mělo být k dispozici 125 parkovacích stání.