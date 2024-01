Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Reprezentační ples města Kroměříže; 18. ledna 2020 | Video: Deník/Martina Valentíková

VALAŠSKO

Křest CD kapely Noca (host Longital)

KDY: pátek 19. ledna od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury, velký sál

ZA KOLIK: od 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vsetínské uskupení hudebníků kolem zpěvačky a kytaristky Marie Davidové říkající si NOCA vydává po šesti letech nové studiové album.

Kapela Noca.Zdroj: archiv pořadatele

Desku, kterou oslaví deset let na hudební scéně, kapela nazvala Na dně dlaně a pokřtí ji za účasti hostů v malém sále Domu kultury ve Vsetíně v pátek 19. ledna v 19 hodin. Hlavním hostem večera bude stálice slovenské hudební scény kapela Longital.

„Srdečně vás zveme do malého sálu domu kultury ve Vsetíně. Přijďte si poslechnout naše písně a pokřtít s námi nové album Na dně dlaně,“ zve Marie Davidová.

Vsetínská kapela oslavila desáté výročí v červnu 2023. Nové album vznikalo ve vsetínském nahrávacím studiu WALHS Records.

Název dostala deska podle písně, kterou kapela samostatně nahrála v lednu 2020 a která na současném albu propojuje období mezi bylo, je a bude. „Na dně dlaně může být jen informace, vzkaz, kousek světla, které se v podobě skleněné kuličky skutálí jako šém do středu CD a roztočí jej,“ přibližuje lyrický název alba kapela NOCA.

Písně, které se na nové desce objeví, jsou žánrově i obsahově pestré, přesto mají všechny něco společného – hledání.

Kapela Noca pokřtí v pátek 19. ledna 2024 ve vsetínském Domě kultury nové CD s názvem Na dně dlaně.Zdroj: archiv pořadatele

Ledové sochy na Pustevnách KDY: od soboty 13. ledna do neděle 4. února

KDE: Prostřední Bečva, Pustevny, Beskydy

ZA KOLIK: 100 Kč, ZTP/P 50 Kč, děti do 10 let zdarma, s jízdenkou na lanovku zdarma

PROČ PŘIJÍT: Až do 4. února se můžete přijít podívat na výstavu ledových soch na Pustevnách. Zkušení sochaři z Česka i Slovenska v letošním roce vytvořili více než 25 soch, na jejichž výrobu spotřebovali 40 tun ledu. Úžasná ledová podívaná je letos zaměřena na téma Noemova archa. Organizátoři doporučují dorazit na výstavu lanovkou z obce Trojanovice – jízdenka na lanovku totiž opravňuje k volnému vstupu do obou výstavních stanů. Otevírací doba stanů bude denně od 9.00 do 16.30. Více informací na www.pustevny.cz. Galerie 41 fotografií › Příprava ledových soch na Pustevnách

Patt Berry Trio, Ta Hakuna

KDY: sobota 20. ledna od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ta Hakuna je soulová kapela z Beskydských končin. Její počátky sahají do roku 2014, kdy se na Lidové konzervatoři v Ostravě potkali kytarista Kuba Zeť a zpěvačka Niki Zeťová.

Vzájemná sympatie přerostla v touhu dělat vlastní muziku a vznikl projekt Ta Hakuna (tehdy ještě jako duo). Po roce fungování do kapely přichází bubeník Kuba Juchelka a basák Kuba Stolář.

Patt Berry.Zdroj: archiv pořadatele

V lednu 2023 kapela vydává debutové album Tangled Connection a ve stejném měsíci vypouští do světa i svůj první videoklip ke skladbě Golden Ray z uvedeného alba.

Patt Berry, který se v rožnovské Vrátnice také představí, je muzikant a busker z Valašska známý svou dynamikou, bluesovým feelingem, netradičním hlasem a buskingem na cestách. Klidná hudba, často ozvláštněna looperem, posluchače brzy vtáhne do jiné reality. Nyní Patt Berry nově vystupuje v triu se zpěvačkou a pianistkou Amálií Hrůzovou a baskytaristou Martinem Žákem.

V roce 2018 vydal první sólové, akustické a minimalistické demo album Between the Hills a poté účinkoval na festivalech Fm City fest, Buskers fest, Světlo Valmez, Colours of Ostrava či na srbském festivalu Floating Man. Buskoval v ulicích Anglie, Nizozemí, Španělska, Portugalska či Itálie.

Ta Hakuna a Patt Berry Trio vystoupí 20. ledna 2024 v rožnovské klubu Vrátnice.Zdroj: archiv pořadatele

Divadelní hra Blaník (Cimrman Revival Sivice) KDY: pátek 19. ledna od 19 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M klub

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jevištní podoba českého mýtu podle zapomenutého génia. Oblíbené představení Divadla Járy Cimrmana, v podání amatérského divadelního spolku Cimrman revival Sivice. Cimrman Revival Sivice, hra Blaník.Zdroj: archiv pořadatele

Fichtl (Divadlo Bolka Polívky a Anima Art)

KDY: sobota 20. ledna od 19 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál Kulturního zařízení

ZA KOLIK: na místě 550 Kč, v předprodeji 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hořká komedie z doby, kdy život běžel na jeden válec. Olej v benzínu, svoboda v nesvobodě a láska v teplákách…

V polovině 80. let parta kluků na malém městě a ještě menším plácku prožívá své bouřlivé dospívání. Eda (Pavel Liška) miluje Soňu. Ostatní (Michal Isteník) také milují Soňu. Na VŘSR se musí do lampionového průvodu, slušnou muziku uslyšíš jen v zahraničních rádiích, motorka, po které toužíš, se už nevyrábí a „tesilky“ příšerně koušou. Jak se s tím poprat a co na to Soňa?

Nechte se Pavlem Liškou a Michalem Isteníkem v neopakovatelné inscenaci dovést až na práh svých vlastních vzpomínek.

Autor: Emanuel Míšek, režie: Michal Zetel, hrají: Pavel Liška, Michal Isteník

Pavel Liška a Michal Isteník v hořké komedii Fichtl.Zdroj: archiv pořadatele

K.Trio KDY: sobota 20. ledna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M klub

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Uskupení K.Trio je složené z učitelů, kteří hrají jazz, flamenco, latin, soul, fusion… Zaměřují se na vlastní hudební tvorbu a moderní úpravy klasických skladeb. Složení: Kandráč David (saxofony), Kandráč Robin (piano), Konečný Matěj (bicí nástroje), host: Iridiani Hana (zpěv). Koncert v kavárenské úpravě na sezení. K.TrioZdroj: archiv pořadatele

Kirill Yakovlev Trio (RU/DNK/CZ)

KDY: neděle 21. ledna od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál Kulturního zařízení

ZA KOLIK: na místě 190 Kč, v předprodeji 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kytarista a skladatel Kirill Yakovlev, jež prezentuje směs jazzu s vlivy současné hudby, vystoupí v doprovodu basisty Jana Sedláka a bubeníka Petra Nohavici.

Kirill YakovlevZdroj: archiv pořadatele

ZLÍNSKO

Výstava Loop – mladí čeští skláři KDY: 22.prosince - 16. února 13-17 hodin

KDE: Galerie Václava Chada, Zámek Zlín

ZA KOLIK: 70 korun PROČ PŘIJÍT: Deset českých designérů – absolventů ateliéru Sklo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, představí svou tvorbu na společné výstavě LOOP ve výstavních sálech Hedvika Galerie Václava Chada. LOOP, název výstavy, je odkazem na cyklení, opakování se a nového začínání, které je zároveň principem vzdělávání na vysoké škole. Ambicí výstavy je prezentace práce vybraných absolventů ateliéru. Ti navazují na své studium a v průběhu let se stali osobitými autory ve světě současného umění a designu. Pestrost a různorodost přístupů, která je přirozeností ateliéru, se v jejich práci rozvinula do nečekaných vizuálních zážitků. Výstava Loop – mladí čeští sklářiZdroj: se svolením pořadatele

Festival IQ Play ve Zlíně

KDY: 8. - ledna až 6. února 8-17 hodin

KDE: Kolektivní dům, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun, rodinné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: 8. ročník putovního Festivalu IQ Play nabídne malým i velkým k vyzkoušení vzdělávací hry a hračky, které pobaví, ale zároveň rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Sál Kolektivního domu se promění hernu chytrých her a hraček. Největší část budou tvořit deskové a společenské hry velkých českých i zahraničních výrobců a zajímavé hlavolamy. Jako každý rok organizátoři chystají také mnoho novinek. Kreativita bude podpořena velkým množstvím nejrůznějších designových stavebnic. Pro nejmenší děti se chystají různé logické skládačky.

Festival IQ Play se po dvou letech vrátil do Zlína

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 90 korun PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle.

Světelný happening – odkaz Jana Palacha

KDY: 19. ledna 16 hodin

KDE: Gahurův prospekt, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Každoroční streetartový světelný happening, který připomíná odkaz Jana Palacha. Návštěvníci společně vytvoří přes sedm set metrů dlouhý světelný řetěz ze svíček, který protne náměstí T. G. Masaryka.

Na místě budou i tentokrát k dispozici svíčky, vzít si ale můžete vlastní bílé svíce v kelímcích či lucerny.

Právě 19. ledna to bude 55 let, kdy na následky svého protestu proti okupaci Československa zemřel dvacetiletý student Jan Palach. Jeho oběť je připomínkou vzdoru vůči lžím, křivení charakterů lidí a dalším praktikám totalitní moci. Toto poselství a důležitost svobody si za každoročně připomínají obyvatelé Zlína tichým rozsvícením svíčkového řetězu.

V minulých letech se podařilo zapálit stovky svíček v celkové délce více než 700 metrů, čímž vznikl nejdelší řetěz svíček v České republice.

Světelný happening ve Zlíně k uctění památky Jana Palacha - 19. 1. 2022Zdroj: Deník/Jan Karásek

Koncert Fleret KDY: 19. ledna od 20 hodin

KDE: Masters od rock, Zlín

ZA KOLIK: 390 korun PROČ PŘIJÍT:První koncert nového roku ve zlínském rockovém chrámu, v klubu Masters of Rock Café, si již tradičně rezervuje vrchní kapela valašského království – Fleret. S oblíbenou partou Franc Alpa zde zahrají tito domácí folk-rockoví velikáni ke zpěvu, tanci i dobrému pití. Fleret.Zdroj: Deník/archiv

Loutkové divadlo – Broučci

KDY: 21. ledna 15 hodin

KDE: Klub kultury Napajedla

ZA KOLIK: 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Loutkové divadlo Klubíčko připravilo pro nejmenší diváky pohádku motivy knihy Jana Karafiáta Broučci. Pohádkové vyprávění ze života svatojánských broučků. Tak trochu neposlušný Brouček, jeho maminka, tatínek, Beruška a kmotřička Janinka zažívají spoustu krásných příběhů.

Loutkové divadlo BroučciZdroj: archiv pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Kroměřížský ples KDY: sobota 20. ledna od 19 hodin

KDE: Dům Kultury v Kroměříži

ZA KOLIK: 580 korun PROČ PŘIJÍT: Kroměřížský ples na téma Milujeme bublinky roztančí v sobotu Dům kultury. Na návštěvníky čeká jedinečný večer plný zážitkové gastronomie i bohatého doprovodného programu. Vystoupí kapela Jelen a celým večerem bude provázet televizní moderátorka Veronika Petruchová. Kroměřížský ples.Zdroj: se svolením organizátorů

Týden hokeje v Kroměříži

KDY: sobota 20 ledna od 8 hodin

KDE: Zimní stadion v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. HK Kroměříž ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na zimním stadionu v Kroměříži akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek.

Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Týden hokeje v Kroměříži.Zdroj: archiv pořadatele

Chovatelské trhy KDY: neděle od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun PROČ PŘIJÍT: Poslední letošní chovatelské trhy nabídne v neděli kroměřížské výstaviště. Kvidění i koupi bude tradičně papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků. Chovatelské trhy na Výstavišti v KroměřížiZdroj: Deník/Dominik Pohludka

Kluziště na Hanáckém náměstí

KDY: denně od 9 do 20 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun

PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos mohou zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude podle radnice kluziště otevřené až do konce února 2024.

VIDEO: V Kroměříži se už bruslí. O kluziště na Hanáckém náměstí je zájem

Umění je stav duše XIII KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava s názvem Umění je stav duše XIII představí obrazy pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Letos vůbec poprvé je navíc doplní díla jejich arteterapeutky Emilie Rudolfové. Jádrem výstavy jsou obrazy, které vytvořili pacienti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v arteterapeutickém ateliéru. Tam přicházejí lidé s různými obtížemi – neurotickou poruchou, závislostmi na alkoholu, lécích, drogách, sebepoškozováním, sebevražednými úmysly nebo potížemi v podobě mentální anorexie. Pacienti si sami volí, jakou technikou budou tvořit, i formát, na nějž budou tvořit. Arteterapeutka do průběhu jejich výtvarné práce nezasahuje. Na výstavě se tak objeví kresby tužkou, pastelkami, malby temperami, koláže či akvarely, celkem přes 50 obrazů. Výstava Umění je stav duše v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže.

Výstava Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

SLOVÁCKO

Kdyby tisíc kraslic KDY: V pátek 19. ledna od 17 hodin

KDE: Muzeum Bojkovska v Bojkovicích

ZA KOLIK: Vernisáž zdarma PROČ PŘIJÍT: Výstava pochází ze sbírky Zdeňky Kuncové, která kraslice sama rovněž aktivně vyrábí. Výstava potrvá do 29. února. Víkendové Tipy Slováckého deníku na 19. – 21. lednaZdroj: archiv pořadatele

Krojový ples ve Strání

KDY: V sobotu 20. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Strání - Květná

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Folklorní soubor Javorina pořádá 16. ročník krojového plesu. K tanci a poslechu zahrají Dechová hudba Hanačka a Cimbálová muzika Marka Potěšila.

Víkendové Tipy Slováckého deníku na 19. – 21. lednaZdroj: archiv pořadatele

Zabijačkové speciality na Domkoch KDY: V sobotu 20. ledna od 11 do 17 hodin

KDE: Rajčovna v Hluku

ZA KOLIK: Neuvedeno PROČ PŘIJÍT: Hlučtí řezničtí mistři Jan Dostál a Michal Míšek odprezentují řeznické řemeslo. Vyrobí a budou nabízet k prodeji zabijačkové speciality typické pro náš region. V zabijačkovém menu bude ovarová polévka s kroupami, pečený jitrnicový a jelítkový prejt, ovar, jitrnice a jelítka ve střévku, tlačenka, škvarky a další dobroty. Víkendové Tipy Slováckého deníku na 19. – 21. lednaZdroj: archiv pořadatele

Slovácké pressfoto Ohlédnutí 2023 v kině Hvězda

KDY: Do 7. února

KDE: Foyer a kavárna kina Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: 18. ročník neformálního ního „slováckého pressfota“ – bilanční fotografické výstavy

Nenechte si ujít. Slovácké pressfoto Ohlédnutí 2023 nabízí fotografie 73 autorů a autorekZdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava Svátky betlémské hvězdy KDY: Až do neděle 11. února

KDE: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Borodě

ZA KOLIK: Neuvedeno PROČ PŘIJÍT: Celkem 66 kusů betlémů, některé pouze s betlémskou rodinou, jiné i s více než 470 figurami, jsou ukázkou zručnosti a trpělivosti tvůrců, kteří výrobou strávili stovky až tisíce hodin svého času. Vystavené betlémy jsou zapůjčeny z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea Bojkovska. Ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jsou tam soubory betlémů z papíru, těsta, dřeva, kukuřičného šustí, aj., převážně z Uherskobrodska, o celkovém počtu více než 600 figur. Sbírka zahrnuje současnou tvorbu lidových výrobců, ale také ručně malovaný třebíčský betlém z roku 1938, který byl jen pár let vystaven v dominikánském klášteře v Uherském Brodě a již v roce 1944 darován muzeu. Celkem 34 betlémů na výstavu zapůjčili manželé Alena a Bohumír Mahdalovi z Uherského Brodu. V krásné rodinné sbírce mají více než 150 kusů jeslí a betlémů a každoročně od září do února je možno všechny vidět v jejich domácí expozici. V historii neznámý, ale v současnosti dětmi velmi oblíbený pohyblivý betlém z Lega zapůjčil Petr Sedlář. Krásnou tečkou zapůjčených předmětů je rodinná sbírka retro předmětů Davida Staufčíka a Magdalény Ďurďové, která obsahuje snad již tisíce drobností, ze kterých nám alespoň zlomek poskytli k oživení vzpomínek na Vánoce z doby nedávno minulé. Výstava Svátky betlemské hvězdyZdroj: archiv Muzea J. A. Komenského

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplnil Galerii Slováckého muzea

KDY: Do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka v Hradišti představil jeho přítel Arnošt GoldflamZdroj: Deník/Pavel Bohun