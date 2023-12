Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Živý betlém v rožnovském skanzenu; archivní foto. | Foto: se svolením pořadatele

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

VALAŠSKO

Živý betlém ve skanzenu

KDY: sobota a neděle 16. a 17. prosince od 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Třetí adventní víkend bude ve Valašském muzeu v přírodě ve znamení předvánočního rozjímání. Návštěvníci se mohou těšit na lidovou hru o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše – Živý betlém, který bude v sobotu i v neděli k vidění vždy od 17 hodin v Komorním amfiteátru Dřevěného městečka.

„V programu se představí tanečníci, zpěváci a muzikanti ze souborů Javořina, Radhošť, Soláň, Dechová hudba Horňané a členové jezdeckého oddílu Valašsko,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

V prosinci letošního roku uplyne třicet let od prvního uvedení tohoto programu ve Valašském muzeu v přírodě. Při psaní scénáře vycházel autor PhDr. Jaroslav Štika z Evangelia sv. Matouše a z tradice tzv. vánočních pastýřských her, nazývaných též pastuši, betlemáři.

V roce 2011 doznal původní scénář změn. Přibyly autentické záznamy pastýřské hry z moravsko-slovenského příhraničí a koledy místního učitele Josefa Tvarůžka. Po oba dny bude areál Dřevěného městečka otevřen od 9 do 18 hodin. Současně budou přístupné exteriéry Valašské dědiny a Mlýnské doliny.

Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše – Živý betlém - v Komorním amfiteátru Dřevěného městečka v rožnovském skanzenu; archivní foto.Zdroj: se svolením pořadatele

Jana Kirschner

KDY: pátek 15. prosince od 16 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: bez vstupného

PROČ PŘIJÍT: Jedna z největších hvězd a stálic slovenské hudební scény, zahraje koncert, který bude předvánočním dárkem Rožnovanům. Slovenská zpěvačka Jana Kirschner.Zdroj: se svolením pořadatele

Kerú si dáme aneb Valašské zpívánky

KDY: pátek 15. prosince od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury, malý sál

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Folklorní spolek Jasénka zve na předvánoční besedu u cimbálu z cyklu Kerú si dáme aneb Valašské zpívánky. Na programu se podílejí všechny složky spolku – tanečníci, dětský soubor, pěvecký sbor Jasenčanky i cimbálové muziky Jasénka, Mladá Jasénka a Malá Jasénka.

„Těšit se můžete na večer plný předvánočních i vánočních zvyků a samozřejmě koled, které si za pomoci zpěvníčků budete moct společně s námi zazpívat. Pro diváky je připravené i milé překvapení,“ zvou členové souboru Jasénka.

Kerú si dáme aneb Valašské zpívánky - plakát.Zdroj: se svolením pořadatele

Zrní

KDY: pátek 15. prosince od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, KZ Valmez – M klub

ZA KOLIK: na místě 350 Kč, v předprodeji 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zrní jsou stopaři nových postupů. Pohybují se v meziprostoru alternativy a popkultury. Nezaměnitelná je poetika v jejich textech, práce s elektronikou i skladatelsko-producentský přístup, v němž fúzují žánry a panuje absolutní volnost. Jejich hudba je černá díra, která pohltí cokoliv. Kapela Zrní.Zdroj: se svolením pořadatele

Psychohrátky

KDY: neděle 17. prosince od 19 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ Valmez

ZA KOLIK: na místě 450 Kč, v předprodeji 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Psychohrátky jsou populárně naučná zábavná show o duševním zdraví s prvky stand-upu a besedy. Během 90 minut vás baví a zároveň vám předávají důležité informace.

V show se představí Eva Holubová, Karolína Holubová, Matěj Paprčiak a psycholog Jiří Valášek. „Můžete se těšit na vtipné scénky, interaktivní cvičení a živou diskuzi. Cílem je odlehčit tématu duševního zdraví a předat informace přirozenou a chytlavou formou,“ přibližují pořadatelé.

Psychohrátky jsou populárně naučná zábavná show o duševním zdraví s prvky stand-upu a besedy - plakátZdroj: se svolením pořadatele

Amadeus (divadlo)

KDY: pátek 15. prosince od 19 hodin

KDE: Vsetín, Divadlo v Lidovém domě

ZA KOLIK: od 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Čtvrtá repríza nové inscenace v podání herců Divadla v Lidovém domě ze Vsetína. Nesmrtelný příběh dramatika Petera Shaffera, jehož světoznámá filmová verze v režii Miloše Formana letos slaví 40 let, nastudovali vsetínští divadelníci ve spolupráci se současnými studenty a čerstvými absolventy Divadelní fakulty JAMU v Brně v překladu Martina Hilského za doprovodu živého hudebního tělesa. V hlavních rolích se představí Adam Kaňák a Pavel Rejman. Vsetínské Divadlo v Lidovém domě uvede v premiéře inscenaci Amadeus.Zdroj: se svolením Divadla v Lidovém domě

S čerty nejsou žádné žerty (Divadlo dětem)

KDY: neděle 17. prosince od 16 hodin

KDE: Vsetín, Divadlo v Lidovém domě

ZA KOLIK: 240 Kč (vstupné pro doprovod dítěte 1 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Další inscenace z cyklu Divadlo dětem naladí malé i velké diváky na vánoční atmosféru. Hostující Metropolitní divadlo z Prahy přijede do Divadla v Lidovém domě ve Vsetíně s oblíbenou čertovskou pohádkou o mlynáři Petrovi, zlé maceše Dorotě i hodné a skromné Adélce. „Čertovská pohádka vypráví o mladém mlynáři Petrovi, kterého zlá chamtivá macecha Dorota připraví o mlýn a všechen majetek po mamince a tatínkovi. Petr se proto vydává hledat své štěstí do světa,“ přibližují děj oblíbené pohádky pražští divadelníci. Co vše na cestách hodného Petra čeká? Podaří se zlé Dorotě a správci dostat Petra do vězení a na vojnu? Pomůže mu z nesnází samotné Peklo? „To se děti dozví o třetí adventní neděli ve vsetínském Divadle v Lidovém domě,“ zve na představení produkční Domu kultury Vsetín Zdeněk Holoubek. Pohádku v muzikálovém provedení zrežírovala Dana Bartůňková.

Hostující Metropolitní divadlo z Prahy přijede v neděli 17. prosince 2023 do Divadla v Lidovém domě ve Vsetíně s oblíbenou čertovskou pohádkou S čerty nejsou žádné žerty.Zdroj: se svolením pořadatele

SLOVÁCKO

Velký vánoční jarmark v Uherském Hradišti

Kdy: Až do pátku 22. prosince, denně od 9 do 18 hodin

Kde: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Ve 150 stáncích jsou k mání nejen rukodělné výrobky, ale také doprovodný program a pestrá nabídka občerstvení. V adventním čase, a to zejména o víkendech tam vystoupí kapely The People, Žlutá ponorka, Štrůdl, Pro Tebe, DoGa UH, akuStyk, MixBand, Aneta Dubinová Poláchová, Pop-up, Venca´s Group, Duo GraŽ, Svatý pluk, Děvčice, Něco mezi, Telegraf, VojoDeyl, Martin Láska &Band, Sory či 4 z tanku a Psík. Folklór nebo dechovou hudbu si bude možno vychutnat s Topolankou, Cifrou, Špicou, Pentlou nebo Blatničkou, představí se také Hradišťánek, Omladinka a cimbálová muzika Vitaj, Oskoruša, Folklorní studio Buchlovice, ženský pěvecký sbor Rezeda, Kunovjan s muzikou Svobodica, ženský sborek Hradišťanky nebo Národopisný soubor gymnázia. Se svými vánočními programy nebudou chybět ani žáci a soubory ze základních uměleckých škol. Pokud zrovna žádná vystoupení probíhat nebudou, dokreslí vánoční atmosféru reprodukovaná hudba s vánoční tematikou, znít budou hlavně koledy.

Adventní koncert Jiřího Pospíchala

Kdy: Neděle 17. prosince ve 15 hodin

Kde: Uherské Hradiště, kostel Zvěstování Panny Marie

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Jiří Pospíchal & Muzika zahrají skladby J. S. Bacha, T. Albinoniho, G. F. Telemanna. Vstupenky na místě, 30 minut před začátkem koncertu.

Adventní koncert Jiřího Pospíchala a Muziky v hradišťském kostele Zvěstování Panny Marie.Zdroj: se svolením pořadatele

Výstava Svátky betlémské hvězdy

Kdy: Až do neděle 11. únoraKde: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Borodě

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Celkem 66 kusů betlémů, některé pouze s betlémskou rodinou, jiné i s více než 470 figurami, jsou ukázkou zručnosti a trpělivosti tvůrců, kteří výrobou strávili stovky až tisíce hodin svého času. Vystavené betlémy jsou zapůjčeny z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea Bojkovska. Ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jsou tam soubory betlémů z papíru, těsta, dřeva, kukuřičného šustí, aj., převážně z Uherskobrodska, o celkovém počtu více než 600 figur. Sbírka zahrnuje současnou tvorbu lidových výrobců, ale také ručně malovaný třebíčský betlém z roku 1938, který byl jen pár let vystaven v dominikánském klášteře v Uherském Brodě a již v roce 1944 darován muzeu.Celkem 34 betlémů na výstavu zapůjčili manželé Alena a Bohumír Mahdalovi z Uherského Brodu. V krásné rodinné sbírce mají více než 150 kusů jeslí a betlémů a každoročně od září do února je možno všechny vidět v jejich domácí expozici. V historii neznámý, ale v současnosti dětmi velmi oblíbený pohyblivý betlém z Lega zapůjčil Petr Sedlář.Krásnou tečkou zapůjčených předmětů je rodinná sbírka retro předmětů Davida Staufčíka a Magdalény Ďurďové, která obsahuje snad již tisíce drobností, ze kterých nám alespoň zlomek poskytli k oživení vzpomínek na Vánoce z doby nedávno minulé.

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplnil Galerii Slováckého muzea

Kdy: Do 11. února 2024

Kde: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude

Kdy: Do 4. února 2024

Kde: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče. Kdo nemá kožucha, zima mu bude! Nová expozice láká do Slováckého muzea

ZLÍNSKO

Adventní Zlín

KDY: 16. - 17. prosince

KDE: Náměstí Míru Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bohatý kulturní program v centru Zlína. Lidé si na náměstí Míru mohou zpříjemnit čekání na Ježíška setkáním s přáteli a u punče se naladit na vánoční atmosféru. Ozdobené dřevěné domečky nabízí voňavý punč, svařák, kávu, medovinu, mošty a další alko i nealko nápoje doplněné tradičním občerstvením jako jsou halušky, francouzské brambory, bramboráky, klobásky, trdelníky, langoše, různé cukrovinky a mnoho dalšího. Nechybí ani stánky s řemeslnými výrobky a vánočním sortimentem.

Vánoční trhy ve ZlíněZdroj: Deník/Iva Nedavašková

sobota 16. 12.

15.00 Vánoční zvyky v podloubí radnice, Floristická dílnička s Charitou

15.00 Ledoví sochaři: Zlínský vánoční anděl

17.00 Irena Budweiserová a Jakub Racek

18.00 Sobotní jukebox – DJ Luděk Malár

3. adventní neděle 17. 12.

15.00 Zábavné odpoledne s Radiem Čas

16.00 Trampoty s Ježíškem: Pouliční představení s Anděly na chůdách

16.30 Nedělní koledování u jesliček – hudební dílnička

17.15 Rozsvícení 3: Adventní svíce na věnci

18.00 Jelen

Vánoční koledování v klášterní kapli

KDY: 15. prosince od 17 hodin

KDE: Klášterní kaple, Napajedla

ZA KOLIK: 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Při vánočním koledování v Klášterní kapli se již tradičně představí DFS Radovánek, FS Radovan a FS Pozdní sběr, které doprovodí CM Maková při ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla a Kateřina Galatíková. Program posluchače provede dobou adventní, připomene zvyky svátku sv. Barbory, zazní řada koled známých i neznámých v podání všech souborů. Odpoledne zpestří řemeslnické tancování. S přáním šťastných Vánoc a všeho dobrého do nového roku se rozejdeme do svých domovů, připravovat tyto krásné svátky, plné lásky a rodinného štěstí. Jak už se stalo tradicí děti z Radovánku provoní sál vlastnoručně upečenými perníčky.

Adventní benefiční koncert s Cimbálovou muzikou Kašava

KDY: 16. prosince v 17 hodin

KDE: Kostel sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Adventní benefiční koncert s Cimbálovou muzikou Kašava. Koncert se koná v Kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, zazní adventní písně, koledy a mnoho dalšího, Kašava vystoupí i s dívčím sborem. Výtěžek ze vstupného připadne Dobrovolnickému centru KNTB.

Adventní benefiční koncert s Cimbálovou muzikou Kašava.Zdroj: se svolením pořadatele

Vánoční jarmark

KDY: 16. prosince od 10 hodin

KDE: Tržiště pod Kaštany, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prodej produktů od místních výrobců, producentů a dalších nadšenců, kteří ve Zlíně a v přilehlých obcích rozvijí chutě, vůně či tvary. Lokální Vánoční jarmark na tržišti Pod Kaštany nabídne nejen jídlo, potraviny a nápoje, ale také ruční tvorbu a další zboží vyráběné s úsilím a péčí, která k řemeslné tvorbě neodmyslitelně patří.Těšit se můžete na staročeskou tradiční pochoutku; pečené šneky z farmy Nahošovice na bylinkovém másle, víno od Winehood. cappuccino od Kavie nebo horkou čokoládou z Chocolaterie Zoo. Vánoční dárečky z regionu můžete objevovat při kouzelné atmosféře zpěvu koled, vůně stromků a jmelí. Vánoční jarmark. Tržiště Pod Kaštany.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Vonica

KDY: 16. prosince od 19 hodiny

KDE: 2. p. budovy budovy 15 – kavárna, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Večer plný tance a zpěvu. Vystoupí cimbálové muziky Vonica „old stars“ a Máj, folklórní soubor Vonica 80, Děvčice z Vonice, Mužáci, Tereza Mičková a Jiří Gavenda.

Vánoce na pasece

KDY: 17. prosince 13 – 18 hodin

KDE: Ekocentrum Na Pasece – Velíková, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rodinná akce s vánoční lesní stezkou, výstavou betlémů, přednáškou i koncertem. Etnoložka Barbora Navrátilová, žijící na Velíkové, bude vyprávět o valašských vánočních tradicích. Přednáška proběhne ve dvou časech, ve 14 a 16 hodin. Ekocentrum Na Pasece VelíkováZdroj: Deník/Jan Karásek

Valašská výstava betlémů

KDY: 16. - 17. prosince od 14 hodin

KDE: Neubuz

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již po čtrnácté si mohou návštěvníci prohlédnout předvánoční výstavu betlémů a ukázku lidových řemesel. V sobotu uvidí výrobky z včelího vosku, perníkářku, psaní jmen na baňky, vánoční dekorace, pečení perníčků. Součástí bude i výstava perníkovek. Na výstavě se bude ke shlédnutí více jak 100 různých druhů betlémů, například velikonoční betlém nebo pohyblivý betlém.

14. ročník výstavy betlémů v obci NeubuzZdroj: Deník/Iva Nedavašková

KROMĚŘÍŽSKO

Šťastné a veselé. Vánoční trhy v Kroměříži

KDY: denně od 10 do 20 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční atmosféru mohou lidé opět nasát na vánočních trzích Kroměříži. Návštěvníci se opět mohou těšit na velkolepou světelnou výzdobu známou z předchozích let, ale i na bohatý doprovodný a kulturní program. Kromě svařáku, punče a občerstvení si organizátoři připravili na každý den také bohatý doprovodný program. Prodejní doba stánků s vánočním zbožím bude od pondělí do čtvrtka od 11 do 19 hodin, od pátku do neděle pak od 10 do 20 hodin.

Kluziště na Hanáckém náměstí

KDY: denně od 9 do 20 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun

PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos mohou zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude podle radnice kluziště otevřené až do konce února 2024.

Advent na zámku

KDY: sobota a neděle od 9:30 do 16 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 160 korun

PROČ PŘIJÍT: Cesta od adventu do Tří králů vede přes tematicky vyzdobené sály Arcibiskupského zámku. Skupinu doprovází průvodce s komentářem. Na rozdíl od prohlídek během celého roku se netýká zámku a jeho historie, ale je zaměřena na advent a jeho svátky s odkazem na vyzdobené sály od zámeckých floristek. Prohlídky budou také zpestřeny krátkými hudebními vstupy žáků a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Základní umělecké školy Kroměříž. Trasa je veřejnosti přístupna pouze během adventních víkendů. Zároveň bude letos otevřena zámecká kavárna, kde si můžete v klidu vychutnat kávu či punč. Vhodné pro rodiny s dětmi.

Chovatelské trhy

KDY: neděle 17. prosince od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Poslední letošní chovatelské trhy nabídne v neděli kroměřížské výstaviště. Kvidění i koupi bude tradičně papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

Umění je stav duše XIII

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava s názvem Umění je stav duše XIII představí obrazy pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Letos vůbec poprvé je navíc doplní díla jejich arteterapeutky Emilie Rudolfové. Jádrem výstavy jsou obrazy, které vytvořili pacienti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v arteterapeutickém ateliéru. Tam přicházejí lidé s různými obtížemi – neurotickou poruchou, závislostmi na alkoholu, lécích, drogách, sebepoškozováním, sebevražednými úmysly nebo potížemi v podobě mentální anorexie.Pacienti si sami volí, jakou technikou budou tvořit, i formát, na nějž budou tvořit. Arteterapeutka do průběhu jejich výtvarné práce nezasahuje. Na výstavě se tak objeví kresby tužkou, pastelkami, malby temperami, koláže či akvarely, celkem přes 50 obrazů.

Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže.