Co konkrétně nyní v této oblasti budujete?

Právě dokončujeme úsek cyklostezky v délce 1,2 kilometru. Hotovo by mělo být během listopadu. Je to úsek, který je součástí Cyklostezky Bečva, kde ale doprava vedla po místních komunikacích. Postavili jsme cyklostezku kombinovanou s chodníkem, takže cyklisty dostaneme mimo auta. Úsek vede od základní školy po odbočku z naší obce na sousední Hutisko.

O jak velkou investici se jedná?

Cyklostezka přišla na třináct a půl milionu korun, ale osmdesát pět procent uznatelných nákladů pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Řešíme také cyklostezku do místní části Kněhyně ve směru na Pustevny. V současné době vyřizujeme stavební povolení. Podařilo se nám také získat dotaci na chodník podél hlavní silnice I/35, ten bychom chtěli postavit v příštím roce. Jde také o úsek dlouhý asi 1,2 kilometru. Chodník výrazně přispěje k bezpečnosti. Protože provoz na hlavní silnici je extrémní.

Jaké další investice připravujete či se naopak podařilo v poslední době dokončit?

Letos jsme dokončili kompletní rekonstrukci zahrady mateřské školy. Šlo o druhou etapu. Věřím, že jsme dětem zahradu zatraktivnili: přibyly zde vodní prvky, pumpa, cestičky pro vodu, přivedené i do písku – dá se říct, že to bude i jakési bahniště. Z toho budou mít děti určitě velkou radost. A ‚radost‘ a potom budou mít asi také učitelky a rodiče, protože děti zřejmě nebudou ze školky chodit moc čisté (úsměv). Na jaře v příštím roce pak postavíme asfaltovou pumptrackovou dráhu, už na ni máme schválené dotace. Bude stát 1,2 milionu, z toho devět set tisíc činí získaná dotace. Pumptrack bude na ploše, kterou chceme postupně využít jako víceúčelové sportoviště. Máme v plánu vybudovat zde něco také pro hasiče: tréninkové dráhy, překážky i zázemí. U nás hasiči opravdu ‚jedou‘. Dosahují úspěchů, mají spoustu dětí.

S jakými problémy se v Prostřední Bečvě nejvíce potýkáte?

Patří sem rozhodně bydlení. Aktuálně zpracováváme strategický plán rozvoje obce do roku 2030, který představíme na prosincovém zasedání zastupitelstva. Ale nechtěli jsme o strategii rozhodovat jen v několika lidech na úřadě, chtěli jsme zapojit zdejší obyvatele. Udělali jsme proto mezi místními dotazníkové šetření. Vrátilo se nám přes dvě stě dotazníků, což si myslím, že je krásná účast a má to slušnou vypovídací hodnotu. Jsem rádi, že se lidé zapojili. Uspořádali jsme také veřejné projednávání problémů. Jednoznačně vyplynulo, že je velký problém s nedostatkem bytů a stavebních pozemků. Stavební pozemky ale sami těžko vyřešíme. Přestože je tady spousta ploch, na kterých se stavět dá, tak jsou v držení soukromníků, kteří je neprodávají. Snažíme se tedy řešit to druhé – byty. Chceme rekonstruovat stávající nevyhovující obecní byty. Máme také nějaké pozemky, můžeme tedy stavět i byty na zelené louce. To je úkol na nejbližší roky.

Je o bydlení v Prostřední Bečvě velký zájem?

Jednoznačně. Poptávka po bytech je obrovská. A nejsou to jen mladí, ale také starší lidé, kteří třeba zůstanou sami a nechtějí být osamělí v rodinném domě. Šli by raději do bytu. Také obyvatel v obci přibývá, ale je to spíše důsledkem toho, že se sem noví lidé stěhují. Co se týče podílu zemřelých a nově narozených, tady je poměr zhruba vyrovnaný.