Patnáctý ročník fotografické soutěže Šumný Vsetín vyhlásili pracovníci vsetínské Diakonie. Letos s tématy Profese ve městě a Voda ve městě. Zasílat lze ale také snímky na volné téma. Podmínkou ale je, že veškeré fotografie musí zachycovat město Vsetín.

Fotografická soutěž Šumný Vsetín | Foto: Diakonie Vsetín

Soutěž Šumný Vsetín je určená dětem i dospělým. Přihlášení fotografové budou hodnocení ve dvou kategoriích – děti do patnácti let a ostatní nad 15 let.