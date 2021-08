„Ukázali jsme všechno, co jsme mohli. Tedy dřevěnou Ballnerovu hvězdárnu, hlavní a jižní budovu s kopulemi vybavenými dalekohledy a také modely a expozice,“ prozrazuje ředitel hvězdárny Libor Lenža, jenž ve svém výkladu připomněl i nevšední momenty z její historie. Filmové natáčení vnímá jako ocenění práce zdejšího kolektivu a zároveň jako pozvánku pro další návštěvníky.

„Celý areál má zvláštní kouzlo. Určitě stojí za to přijít, nasát jeho atmosféru, poznat historii i současnost astronomie a podívat se na oblohu našimi dalekohledy,“ dodává ředitel.

Další průvodkyní byla Hana Strnadelová, jež před kamerou stála poprvé.

„Bylo to příjemné. I když jsem předem nevěděla, o čem budu vyprávět, dalo se improvizovat,“ líčí svou zkušenost odborná pracovnice hvězdárny, která za nejzajímavější z pohledu návštěvníků pokládá dalekohledy.

„Kdokoliv sem přijde, chce ho vidět a také se jím podívat na oblohu. Přitom ne všichni vědí, že kromě dalekohledů pevně instalovaných v kopulích máme i ty přenosné. A když jsou všechny rozmístěné venku, bývá z nich krásný pohled na různé objekty noční oblohy,“ popisuje Strnadelová.

Natáčení bylo objevné také pro redaktora Josefa Čermáka.

„Pocházím z nedalekého Rožnova pod Radhoštěm, a zdejší hvězdárnu jsem jedinkrát navštívil ještě v mateřské škole,“ přiznává.

„Byl to příjemný návrat do dětských let, který mě přesvědčil, že je tady stále co objevovat. Zaujala mě například zvedací podlaha v kopuli jižní budovy,“ říká Čermák, jehož jméno lze v případě Toulavé kamery číst například v titulcích k reportážím o výrobě dřevěných šindelových střech v Hutisku-Solanci nebo o Michaele Bařinové z Vidče, jež proslula šitím lidových krojů.

Datum premiéry této reportáže není zatím známé, pracovníci hvězdárny proto zájemcům doporučují sledovat facebookový profil pořadu Toulavá kamera.