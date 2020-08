Vy se asi tanci a jeho výuce věnujete celý život?

V roce 1973 jsem založila Tancklub (taneční spolek Vsetín – pozn. redakce), tedy před sedmačtyřiceti lety. Taneční učím třicet sedm let. Ale není to jen o tancování. Nenásilnou formou procházíme také společenské chování. Nepřednáším, ale komunikuju s účastníky. Spíše učím formou dialogu. Dávám příklady ze života, pro mladé lidi je to nejlepší s příklady vtipnými. Lépe si to zapamatují. Za ty roky můžu čerpat ze spousty zážitků. Nejrozšířenější - taneční pro středoškoláky čítá čtrnáct lekcí, patnáctá je závěrečná kolona. Nejvíc času věnujeme základním společenským tancům, ale učíme i doplňkové zábavné tance jako country, mazurku, blues, disco…

Zůstaňme u tanečních pro středoškoláky…

Mám pocit, že tito dospívající se nejvíce bojí obléci na sebe společenský oděv. Chlapci obleky, kravaty, děvčata sukně či šaty a podpatky. Říkám jim – kde jinde se to naučíte, než v tanečních. Tady se učíte a nikdo se vám nebude vysmívat. Přijde v životě příležitost, kdy si takový oděv budete muset obléct. Stane se z vás podnikatel, ředitelka, ve světě se to běžně vyžaduje. Proto první část kurzu věnuju oblékání. Připomínám, že kluci musí mít boty vázací, vysvětluju barevnost, aby všechno ladilo. Má to daná pravidla. I když se móda uvolňuje. Nosí mi moderní trendy v oblékání, za to je pochválím, ale upozorním je, že do společnosti, o které budeme hovořit je to nevhodné.

Co si tedy mládež z prvních lekcí odnáší, co se oblékání týká?

Svou formou existují společenské akce na nižší úrovni, vyšší úrovni a nejvyšší úrovni. I na nižší úrovni by se měl dodržovat nějaký trend, určitě nejít v džínách a botaskách, ale vzít si kalhoty, košili, děvčata koktejlové šaty. Pak jsou například plesy, kde už by pánové měli mít oblek, nemusí být striktně černý, dámy by měly myslet na šaty delší, podpatky i líčení a účesy. A pak je špička. Kdybyste například přišli do Vídeňské opery v oblečení z akce střední úrovně, nebylo by to podle bontonu a možná by vás tam ani nepustili. Tady už se vyžadují smokingy, pro dámy velké večerní dlouhé šaty. Oblečení je pro dobrý pocit vlastní, ale i pro toho s kým se potkám. Je to jakási úcta vůči tomu člověku. Například nepůjdu na pohřeb v džínách a triku. Společenské oblečení je podle mého názoru pro některé potupa. Ovlivňují to i celebrity tím, co dnes nosí.

Když pomineme módu a oblečení, v čem se mladí změnili během těch téměř čtyřiceti let?

Dětí v kurzech ubývá a dřív byly trochu jiné. Ale to nese doba, která stále více tvrdne. Děti získávají jiný názor na život a na společenské chování. Mladí lidé také přichází o první doteky, první lásky v tanečních. Bývalo krásné to očekávání, napětí, nikdo si nebyl jistý, pro jakou tanečnici si půjde. Dřív byla ta ustálená fráze „pánové zadejte se“, já jsem to nestačila ani vyslovit a oni už startovali. Někteří nedoběhli, někteří sklouzli, upadli, někteří žádali tanečnici vkleče, někteří dokonce vleže, protože to neubrzdili. A ti nejšťastnější rovnou na klíně tanečnice. Dnes jsou dopředu spárovaní, v klidu se do sebe zavěsí a je to. O to napětí se dnes připravují.

Bojujete při lekcích s mobilními telefony?

To je kapitola sama o sobě. Mají mobily všude. V tanečních je musí mít vypnuté, vysvětluju jim, že je neslušné mít vyzvánějící mobil na slavnostní večeři, nebo na plese. Hlavně jim vštěpuju, že je vhodné jít si vyřídit hovor mimo společnost. Dřív jsme na kurzech honili děti po všech koutech, tam dvojici, jinde další. Dnes vyjdu do předsálí, veškerá mládež sedí pohromadě vedle sebe a všichni hledí beze slov do mobilů. O hodně přichází, nepovídají si.

Když jste mě před sedmadvaceti lety učila tancovat, hrála nám při tom živá hudba. Změnilo se něco?

Dříve nám vyhrávala živá muzika. Dnes už kromě závěrečné tancujeme na playback. Ještě před časem jsme dělali i půlkolonu s živou hudbou, dnes už ji neděláme. Mnoho let jsme sehraní s kapelou Scart, se kterou je skvělá spolupráce, už asi dvacet let.

Trenéři sportovců, folkloristů i sokolů tvrdí, že děti nejsou fyzicky zdatné. Jak to cítíte vy?

Velmi pociťuju, že mládež nemá kondičku. Přijdou domů, sednou k počítači. Nelítají po venku, jak to bývalo. Málokdo sedne na kolo, nebo jde na hřiště, která byla dřív přeplněná. Samozřejmě ne všichni, ale hodně je jich na tom s fyzičkou špatně. Neudělají bez procvičení to, co já ve svém věku. Mám tříhodinové lekce. Po hodině vidím, že jsou unavení. I když netančíme pořád, máme pauzu, povídáme si, přesto nemají výdrž.

Jak je to se zájmem o výuku tanců a společenské chování?

Dříve chodilo na kurz i přes sto středoškoláků. Dnes když je čtyřicet, jsme rádi. Je za tím částečně nezájem, ale je to i tím, že některé děti jsou zahlcené dalšími zájmovými kroužky. Každý den mají něco.

Co další věkové vrstvy?

Mám přeplněné kurzy pro dospělé. To jsou začátečníci a zájem stoupá. Jde o lidi, kteří tanečními neprošli. Najednou zjistí, že by potřebovali umět tancovat. Taky připravuju snoubenecké páry na tancování. Někdy přijdou dva tři páry a spustí – prosím aspoň valčík a polku nás naučte. K tomu mi volají lidi, že chtějí vědět něco o společenském bontonu, nebo diplomatickém bontonu.

A co mladší ročníky?

Dělám předtaneční výchovu pro deváté třídy. Připravuju děti v hudebních základech, v pohybovce. Pro tanec je důležité vnímat hudbu, děti se v ní někdy nevyznají. Vysvětlujeme si hudbu a rytmiku. Pak přijdou do velkých tanečních a jsou připravení na složitější tance. K tomu máme ještě malý Tancklubík pro děti od šesti do dvanácti a velký Tancklub.

Máte jeden kurz, který je neobvyklý – taneční pro handicapované. Je úspěšný?

Spolupracujeme s Nadějí a myslím, že kurz se těší oblibě. Otevřeli jsme jej na podzim pro deset zájemců, víc najednou vzít nemůžeme. Chodili s nimi asistenti nebo maminky. Ale ty nesměly tančit se svými dětmi, přeházeli jsme je a bylo to výborné. Chtěli jsme pokračovat na jaře, ale všechno nám zhatil koronavir.

Taneční se učí v nově opraveném sále v Kotovu v sídlišti Rokytnice, roky jste ale tančili v kulturním domě?

Ano, dříve jsme byli v kulturním domě. Ale na množství tanečníků byl velký sál zbytečně prostorný. S domem kultury jsme došli k souhře, což jsem velmi ráda. Dohodli jsme se na spolupráci, lekce probíhají v sále v Rokytnici, tím se také ušetří náklady. Velká závěrečná je v domě kultury. To je krásná ukázka, že dvě rozdílné kulturní zařízení si mohou navzájem pomoct.

Zbývá vám čas na něco jiného, než na tanec?

Nezbývá. Chystáme se otevřít po prázdninách kurzy pro dospělé, školáky i handicapované. Sedmého září otevíráme kurz pro středoškoláky. Kromě toho máme Tancklubík a Tancklub. Je toho dost.

To chce asi hodně energie?

Ano a už budu pomalu končit. Vytipovala jsem si pár, budu ho pomalu připravovat, aby to po mně převzali. Ale ještě nemůžu prozradit jméno, protože nejdříve si musím promluvit s nimi. Roky jsou tady, nechci, aby to, co jsem celý život budovala, skončilo. Chci, aby to převzali lidé ze Vsetína, aby to pokračovalo ve stejném duchu. Byla bych šťastná a udělám pro to všechno.

Milena Šmigurová

- rodačka ze Vsetína

- průkopnice společenského tance ve Vsetíně

- 37 let učí taneční výchovu

- zakladatelka Tancklubu Vsetín (1973)

- absolventka dvou konzervatoří – trenérka společenského tance v Ostravě a obor taneční mistr v Praze