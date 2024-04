Talentovaná osmiletá šachistka Barbora Jochcová z Hošťálkové je mistryní ČR

První dubnový víkend se utkala prvňačka Barbora Jochcová z Hošťálkové na Vsetínsku s dalšími 19 děvčaty na Mistrovství ČR v šachu do 8 let, které se konalo v Harrachově. Do šachového kroužku ve škole se přihlásila čerstvá prvňačka už na začátku školního roku. A už v závěru roku 2023 se zúčastnila krajských mládežnických turnajů za oddíl Šachy Hošťálková.

Barborka Jochcová z Hošťálkové Mistryní ČR v šachu do 8 let. | Foto: Jaroslav Košela