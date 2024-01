Valašské Meziříčí je dalším z měst na Valašsku, kde mohou obyvatelé využívat Senior taxi. Služba funguje od počátku letošního roku, určená je místním lidem starším 65 let a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Za jednu jízdu cestující zaplatí 40 korun.

Ve Valašském Meziříčí zavedli počátkem roku 2024 novou službu - senior taxi. Připojili se tak k dalším městům a obcím v regionu, např. Vsetínu, Rožnovu, Zubří či Zašové. | Foto: Město Valašské Meziříčí

Meziříčská radnice už vydala na 150 kartiček opravňujících držitele k využívání Senior taxi. „Takový zájem nás samozřejmě těší. Dokazuje totiž, že obyvatelé našeho města podobný typ přepravy skutečně postrádali. Věříme, že bude hojně využíván,“ reagoval místostarosta Valmezu Petr Nachtmann.

Získat zmíněnou „průkazku“ není složité. Stačí se jen zaregistrovat na odboru sociálních služeb radnice. Zájemci tak mohou učinit mohou prostřednictvím vyplněné žádosti přímo na odboru sociálních věcí v budově úřadu v Zašovské ulici, dveře číslo 413. Formulář je ke stažení také na webu města www.valmez.cz pod záložkou Senior taxi.

Jen pro starší 65 let

Podmínkou pro využití Senior taxi Valmez je, aby občané starší 65 let či držitelé průkazu ZTP a ZTP/P měli trvalý pobyt ve Valašském Meziříčí.

„Po registraci pak mají k dispozici osm jednosměrných jízd po městě měsíčně. Cena jedné jízdy činí čtyřicet korun,“ doplnil Nachtmann.

Ve Vsetíně žijí desítky bezdomovců, noclehárnu jich využívá jen několik

Senior taxi Valmez si lidé jednoduše objednají přes telefon minimálně den dopředu na čísle 595 391 136. Účel cesty na území města není omezený a registrovaný uživatel s sebou může vzít až tři další pasažéry.

Po domluvě je možná i přeprava drobných zavazadel či domácích mazlíčků v přepravce. Senior taxi Valmez jezdí po městě a jeho místních částech Bynina, Brňov, Hrachovec, Juřinka, Lhota a Podlesí ve všední dny od 6.30 do 17 hodin, o víkendech a státních svátcích od 8 do 14 hodin.

Průkopníkem na Valašsku byla Zašová

Služba Senior taxi úspěšně už nějaký čas funguje také v dalších valašských městech a obcích. Jako vůbec první v celém Zlínském kraji ji už v roce 2015 zavedli v Zašové. Tamní šofér ročně absolvuje kolem sedmi set jízd – nejčastěji k lékařům a do nejbližších měst Valašského Meziříčí či Rožnova pod Radhoštěm. Výjimkou ale nejsou ani vzdálenější cíle.

„Je pravda, že službu dotujeme, že nás to něco stojí. Na druhou stranu seniorů přibývá a je to u nich oblíbená služba. Něco, po čem je opravdu poptávka,“ všiml si už dříve starosta Zašové Jiljí Kubrický. Náklady na provoz se navíc obci podařilo částečně snížit díky pořízení elektromobilu.

V Rožnově za pět let napočítali 35 tisíc jízd

Pátý rok fungování uplynulý podzim oslavilo Senior taxi v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 2018 ji mohou na území města využívat držitelé Rožnovské seniorské karty. Počet jízd se během pětiletého provozu přehoupl přes 35 tisíc.

V Meziříčí našlo azyl přes tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Švýcarská pomoc pokračuje

Držitelé karty v Rožnově hradí pouze dvacetikorunový poplatek za přistavení auta, ujeté kilometry do vzdálenosti 7 kilometrů poté platí město. Taxi slouží pro cesty k lékařům, na hřbitovní místa, poštu, nádraží, do supermarketů, do míst poskytování nezbytné péče o tělo či na městský úřad.

Senior taxi jezdí i ve Vsetíně či Zubří

Zájem o Senior taxi každým rokem roste také ve Vsetíně, kde službu zavedli před více než pěti lety. Služba je součástí projektu Vsetínský senior a je určená místním občanům ve věku 65 let a starším či držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. Držitelů průkazů je ve Vsetíně ke dvěma tisícům, uskutečněných jízd je ročně asi sedm tisíc.

Dalším městem, kde lidem službu Senior taxi nabízejí, je Zubří na Rožnovsku.