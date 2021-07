Pobytového astronomického tábora se v tomto týdnu ve valašskomeziříčské hvězdárně účastní devatenáct dětí. Annu Daňkovou zajímá vesmír tak, že je tady už na svém čtvrtém takovém pobytu.

„Hned při prvním večerním pozorování jsem viděla několik galaxií, o kterých jsem ještě neslyšela,“ líčí jeden ze zážitků třináctiletá dívka z Valašského Meziříčí, která se těší i na návštěvu ostravského planetária.

Zároveň věří, že letos se konečně naučí ovládat dalekohled ve velké kopuli.

„Jsem tady čtvrtý rok, a pořád to neumím,“ přiznává s úsměvem.

Devatenáct táborníků bude až do neděle pronikat do tajů převážně sférické astronomie.

„Pozorují denní i noční oblohu, naučí se pracovat s dalekohledem a podniknou výlety do okolí,“ upřesňuje odborný pracovník hvězdárny a táborový vedoucí Radek Kraus.

Také Jan Holčák je na táboře počtvrté.

„Vracím se sem kvůli astronomii, kamarádům a vedoucím. Všichni jsou super,“ říká dvanáctiletý chlapec ze Zubří, jenž si stačil zapsat první poznámky do nového deníku.

„Na planety byla příliš malá viditelnost, ale viděli jsme hvězdy Vegu a Altair,“ prozrazuje.

A co by to bylo za letní tábor, kdyby na něm chyběla táborová hra!

„Tahle je badatelská. Děti jsou „jako“ v kosmické lodi a čeká je výsadek na neznámou planetu,“ popisuje Kraus.

Jedním z prvních úkolů bylo zkoumání vody v areálu hvězdárny.

„Ze zdejšího jezírka děti přinesly torzo znakoplavky. Pod mikroskopem spatřily její složené oko, plovací ústrojí i larvu pakomára,“ popisuje táborový vedoucí, jenž tak propojil astronomii s přírodovědou.