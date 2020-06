Tábořiště Dolinky poskytuje útočiště pro milovníky stanování a kempování v přírodě, v těsné blízkosti přehradní nádrže Bystřička více než pět desetiletí. Pod hvězdami, nebo ve stanu tu složily hlavu tisíce trampů i netrampů.

„Dolinky? Tam jsem tábořil. Myslím, že ještě to nebude ani půl století,“ svěřil se Deníku známý písničkář a kytarista Petr Rímský.

Před pěti lety se tu zalíbilo partě trampských kamarádů, kteří tu zakotvili.

„Přijali jsme toto místo jako náš osadní flek. Místo pro trampskou osadu Staří známí. Letos opět Bystřička ožije a to pátým osadním ohněm. Jsou mezi námi osadníci, kteří pamatují Dolinky i před třiceti lety, kdy opravdu byly mezi trampy vyhledávané a oblíbené,“ prozradil člen Starých známých Jan Nosek.

Vše za vlastní peníze

Podle starosty Bystřičky Zbyňka Fojtíčka vybudovala tábořiště obec někdy v 60. letech minulého století.

„Stavěla se recepce i sociální zařízení. Dnes tu máme vyměněné toalety a nechali jsme si udělat nový vrt na vodu,“ shrnuje starosta.

Vše za vlastní peníze. Pak přišla rána z Povodí Moravy. Obecnímu úřadu vypověděli dlouholetou nájemní smlouvu. Údajně proto, že obnovují všechny dokumenty.

„Vypsali výběrové řízení s nejnižší částkou sedmdesát tisíc ročně. Za takový nájem by si to vzal jen blázen,“ odtušil starosta Fojtíček.

Doplnil, že obec provoz tábořiště dotuje nemalými částkami.

„My jsme tam sekli trávu, sváželi odpadky a vyváželi odpady. Teď to nikdo nedělá a běžte se podívat, jak to tam vypadá. Naštěstí si to povodí uvědomilo a možná i proto, že se na výběrové řízení nikdo nepřihlásil, jsme se dohodli na přípravě nové smlouvy,“ informoval Zbyněk Fojtíček.

Nakonec se dohodli

Domluvu na standardní dobu pronájmu pěti let potvrdil mluvčí Povodí Moravy (PMO) Petr Chmelař.

„Původní smlouvu jsme ukončili, protože neodpovídala interním předpisům Povodí Moravy, nerespektovala současné podmínky pronájmů a moderní právní rámec, proto ji bylo třeba aktualizovat. Poté jsme dle interních směrnic pronájem nabídli formou veřejné nabídky,“ vysvětlil mluvčí.

Do nabídkového řízení se mohl přihlásit kdokoli. „Včetně obce Bystřička. Nabídku na nájem jsme však neobdrželi žádnou,“ doplnil Chmelař.

Teprve pak začalo PMO jednat se zástupci Bystřičky.

„Kromě podmínek pronájmu jsme se dohodli také na tom, že budeme společně podporovat rozvoj v této rekreační lokalitě,“ řekl.

Jako první krok vedoucí k rozvoji rekreace se navíc PMO rozhodlo, že v letošním roce, který je dle mluvčího výrazně ovlivněný opatřeními proti onemocnění covid-19, ponechají pláž na protějším břehu veřejně přístupnou lidem a nebudou ji nikomu pronajímat. „Věříme, že letošní rekreační sezóna na Bystřičce bude mimořádně úspěšná a že naše spolupráce s obcí k tomuto úspěchu výrazně dopomůže,“ uzavřel Petr Chmelař.