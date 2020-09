Dagmar Ubrová se poprvé na pódiu objevila v roce 2009 v pořadu Jiřího Vondráka v Divadle Šansonu. S Ondřejem Kramolišem a Petrem Hlouškem založila kapelu uBer!, s níž v letech 2010 až 2016 nazpívala alba První barování a Universum.

„Mimo jiné vystupuje s jazzovým kytaristou Milanem Kašubou a jeho skupinou, příležitostně s Big Bandem Konzervatoře Brno Mojdy Bártka. Úzce spolupracuje s brněnským Sono Centrum Music Club a s vinařstvím Sonberk, pro které připravuje program Sonberského (ne)vinného kulturního léta,“ doplnil Ondřej Smolka z Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí.

Legenda jazzové kytary a respektovaný skladatel Milan Kašuba, jež při úterním koncertu doprovodí Dagmar Ubrovou, letos oslavil osmdesátiny. Od sedmi do čtrnácti let hrál v hudební škole na housle. Ke kytaře se dostal až později v Praze, kde se učil zlatníkem.

V roce 1962 nastoupil dráhu profesionálního jazzového kytaristy v Divadle Večerní Brno. „V té době hrál také s Kvartetem Ladislava Slezáka a významnou brněnskou kapelou Kombo, která v Bratislavě na soutěži nejlepších jazzových kapel republiky získala první cenu za nejlepší jazzový přednes,“ připomněl Ondřej Smolka.

V roce 1981 se Kašuba dal na sólovou dráhu. Na jazzovém festivalu v Kroměříži získal dvakrát první cenu. Pravidelně hrál v pražské Redutě a od roku 1996 vyučuje jazzovou kytaru na brněnské hudební škole. Milan Kašuba nahrál desítky skladeb pro Český rozhlas Brno, v roce 1999 vydal spolu s kontrabasistou Petrem Kořínkem CD Přátelé. Od roku 2009 vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) jazzovou kytaru.

Hráč na kontrabas Vincenc Kummer, doprovázel od 60. let řadu českých jazzových sólistů a nakonec i krále českého popu Karla Gotta v orchestru Ladislava Šteidla, odkud v roce 1981 už vedla cesta jen do švýcarského exilu. V Zurichu hrál se světovými hvězdami jazzového nebe, jakými byli třeba Dexter Gorden, Dizzy Gillespie, Chet Barker a mnozí jiní. „Po návratu do rodného Brna začal spolupracovat s hudebníky nastupující jazzové generace. Jednou z výslednic těchto spoluprací je i Cotatcha Orchestra, kde se Vincenc Kummer mimo to, že zastává post kontrabasisty, realizuje i jako výtečný bigbandový skladatel a aranžér,“ řekl Smolka.

Vstupenky na koncert jsou k dostání v klasických předprodejích v Turistickém informačním centru ve Valašském Meziříčí a online na stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz. Zájemci mohou stále využít výhodné permanentky za 500 Kč.