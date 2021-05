Více než čtyři sta padesát let stará budova bývalé krásenské radnice v centru Valašského Meziříčí má velmi pestrou historii. Kdysi zde bývala obecní škola, také městské kanceláře, úřad a mimo jiné dokonce i řeznictví.

Vrtule - svět her a poznání - květen 2021 | Foto: Deník/Michal Burda

Naposledy dlouhá léta sloužila jako městská knihovna. To až do podzimu roku 2019, kdy nastalo prozatím poslední velké stěhování a v krásenské radnici našel nový domov klub Vrtule – svět her a poznání.