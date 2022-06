„Jan Akkerman je bezesporu nejvirtuóznějším a nejznámějším nizozemským kytaristou. I mezinárodně je ve své kategorii znám jako jeden z nejlepších kytaristů,“ říká dramaturg festivalu Valašský Špalíček Karel Prokeš.

S aktuální sestavou My Brainbox Akkerman oživuje staré časy. Atraktivní repertoár tvoří převážně písně z prvního LP Brainboxu z roku 1969 jako Down Man, Dark Rose, Summertime, Sea Of Delight, Woman's Gone či Scarborough Fair.

Kapelu Brainbox založil Akkerman v roce 1968. Vydala několik úspěšných singlů a v roce 1969 debutové album v duchu progresivního blues, které se stalo milníkem v nederpopu. Uspělo u kritiky i publika a píseň Down Man se dokonce stala skromným hitem v USA.

Památník Antonína Strnadla v Hrozenkově zve na Den s řemesly

Akkerman však mířil výš a krátce poté se vydal jiným směrem. Zrodil se prog rockový fenomén s názvem Focus, další legendární projekt s mezinárodním ohlasem. V období 1969 – 1976, kdy Akkerman hrál s Focusem, se skupina stala nejúspěšnějším tělesem v historii holandského rocku a samotný Akkerman souběžně sklízel velké uznání jako mimořádný instrumentalista.

„Časopis Melody Maker ho v roce 1973 vyhlásil za nejlepšího kytaristu na světě, před Erikem Claptonem a Jimmym Pagem,“ připomněl Prokeš.

Jako respektovaný hudebník Akkerman následně pomáhal s vývojem jednoho z prvních takzvaných signature modelů kytar značky Framus.

Jan Akkerman sdílel pódium s legendami jako jsou B. B. King, Ice-T, nebo Charlie Byrd a vystupoval na respektovaných festivalech po celém světě, nevyjímaje Montreux Jazz Festival, nebo North Sea Jazz Festival. Se svou hudbou vedle euro-amerického prostoru navštívil různá exotická místa v Rusku, Sýrii, Japonsku či Indonésii.

„Účinkování v kapelách Brainbox a Focus Akkermana samozřejmě proslavilo, ale jeho nespoutaná tvůrčí síla ho vždy hnala za hranice dosaženého,“ poznamenává Karel Prokeš. Kromě desek s Brainboxem a Focusem vydal Akkerman s různými projekty téměř čtyři desítky sólových alb.

„Vzpomeňme například tituly Tabernakel (1973), Jan Akkerman & Kaz Lux (1976), krásné koncepční album, někdy uváděné pod názvem Eli, jímž se epizodně vrátil ke spolupráci se zpěvákem kapely Brainbox. Realizace se zúčastnil také další zakládající člen Brainboxu, bubeník Pierre van der Linden, který později následoval Akkermana do kapely Focus. A opět to byl dobrý tah správným směrem – deska Eli získala nizozemskou Edisonovu cenu za nejlepší album roku,“ upozorňuje dramaturg.

Následovala slavná kytarová nahrávka s názvem Jan Akkerman (1977) a z kraje 80. let na albu Oil in the Family začal virtuózní muzikant experimentovat s kytarovým syntezátorem.

„Pozoruhodné jsou však i novější věci jako C. U. (2003), Minor Details (2011) či zatím poslední studiové album Close Beauty (2019), které předznamenalo loňský Akkermanův koncert na Valašském špalíčku. Ten byl jakousi retrospektivou instrumentální tvorby slavného kytaristy,“ říká Prokeš.

Pro letošní bluesrockovou jízdu doplní sestavu kapely My Brainbox feat. Jan Akkerman, výborný zpěvák Phil Bee, jehož k vystoupení na meziříčském Folk blues beat festivalu „nominuje“ kvalita osmnácti dosud vydaných alb s různými skupinami a mimo jiné spolupráce s Andre Hazesem, Stevem Lukatherem, Noelem Reddingem, Trijntje Oosterhuis, Anou Popovic nebo Jeroenem Rietbergenem.

Janu Akkermanovi se nevyhnuly ani nadžánrové oficiální pocty. Za životní dílo, umělecký přínos hudbě obecně a holandské hudbě zvláště, obdržel v roce 2005 Zlatou harfu a v roce 2012 byl za přínos nizozemské pop music pasován na rytíře Řádu oranžovo-nasavského.

Festival Valašský špalíček se koná ve Valašském Meziříčí od středy 22. do soboty 25. června. Jubilejní 40. ročník jednoho z nejstarších festivalů v republice nabídne v průběhu čtyř dnů na čtyři desítky umělců a hudebníků ze všech koutů světa, jež spojuje kvalitní hudba 60. a 70. let, jakožto i současná tvorba navazující na počátky big beatu. Společnost jim dělají žánry blues a folk.

Kromě Jana Akkermana s kapelou Brainbox na Špalíčku vystoupí například britská kapela Atomic Rooster, Richard Müller s kapelou, Iva Bittová s kapelou Dunaj, Pavol Hammel a Zelená pošta II a mnoho dalších. V prodeji jsou čtyřdenní i jednodenní festivalové vstupenky. Více informací naleznete na www.valasskyspalicek.cz.