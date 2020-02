To vše přinesla rozsáhlá dvouletá rekonstrukce a modernizace budovy praktického vyučování na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Náklady překročily 39,5 milionu korun. Zlínskému kraji, který je zřizovatelem školy, se podařilo na rekonstrukci získat evropskou dotaci ve výši téměř 32 milionů. Významně pomohly také místní firmy, které škole věnovaly více než 1,2 milionu korun.

„Dvouletá rekonstrukce byla velmi rozsáhlá, ale věříme, že výsledek stojí zato,“ říká zástupce ředitele školy pro praktickou výuku Karel Sekyra. Nové učebny jsou podle jeho slov tvořené tak, aby studenti drželi krok s firmami a byli dobře připraveni v budoucím zaměstnání. „Díky finanční podpoře firem se studenti seznámí s moderními technologiemi,“ dodává Karel Sekyra.

Je zřejmé, že jsou to právě kvalitně vzdělaní absolventi, které po ukončení studia firmy vyhledávají.

„Je v našem zájmu pomoci spolupracujícím školám zkvalitňovat podmínky pro studium. Čím lepší jsou podmínky ve škole, tím lépe jsou absolventi připraveni pro praxi a následné zaměstnání,“ potvrzuje Niclas Pfüller, generální ředitel společnosti Brose CZ, jež s rožnovskou Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel spolupracuje již několik let. Mimo jiné na projektu duálního vzdělávání.

Nyní dokončenou rekonstrukci budovy praktického vyučování podpořila firma Brose částkou necelých 350 tisíc korun. Zapojily se také společnosti Schrack technik (227 tisíc), Vitesco Technologies (300 tisíc), Gene Haas Foundation (160 tisíc), ON Semiconductor (necelých 167 tisíc) a ROBE (20 tisíc).

Uplatnění najdou

Díky nové přístavbě ke stávající budově praktické výuky vzniklo ve škole místní centrum odborného vzdělávání pro technické obory. Rozšířily se dílny autoelektrikářů s novým vybavením včetně učebny pro devět žáků. V druhé části přístavby je učebna pro obor elektrikář silno- a slaboproud, kde se budou vyučovat inteligentní elektroinstalace.

„Pro žáky této školy je obrovskou výhodou, že to co zde naučí, mohou uplatnit hned za zdmi školy, protože v Rožnově je spousta firem, které potřebují mladé odborníky. Perspektiva budoucího uplatnění je tedy pro zdejší žáky veliká a já si moc přeji, aby úspěšných absolventů školy bylo co nejvíce,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který se v úterý 18. února účastnil slavnostního otevření opravené budovy praktického vyučování na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel.

Součástí stavebních prací bylo také zlepšení bezbariérového přístupu do prostor praktické výuky. Přibyl pásový schodolez určený pro přepravu invalidních vozíků. Ve 4. nadzemním podlaží dělníci vybudovali dvě bezbariérová WC: pro chlapce a pro dívky.