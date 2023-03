Tisíc dobrovolníků už letos darovalo krev na hematologickém a transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice. Tím tisícím se stal v pondělí Jiří Vařejka. Ve stejný den se ke společnému dárcovství připojili také studenti Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Jiří Vařejka ze Vsetína, dárce krve s pořadovým číslem 1000; pondělí 27. března 2023 | Foto: Vsetínská nemocnice/Jan Rohlík

"Jsem překvapený, že zrovna já jsem jubilejním dárcem. Tisíc odběrů, to je docela veliké číslo. Já jsem tady teprve potřetí," reagoval v pondělí Jiří Vařejka ze Vsetína, dárce s pořadovým číslem 1000.

Studenti jezdí darovat společně

O chvíli později usedli na odběrová křesla i gymnazisté z Valašského Meziříčí. Do dárcovství krve se zapojili stejně jako jejich kolegové ze vsetínského gymnázia, zdravotnické školy (Masarykovo gymnázium, střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická), průmyslovky a Kostka školy.

Studenti Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí přišli darovat krev do Vsetínské nemocnice; pondělí 27. března 2023Zdroj: Vsetínská nemocnice/Jan Rohlík"Přijelo nás deset," spočítal učitel Filip Dřímal. Spolu s ním si nechalo vzít krev devět studentů. "Tři už dříve darovali plazmu, co se týká krve, jsou všichni prvodárci," vysvětlil. Dodal, že sám je dlouholetý dárce krve. "Považuji to za velmi důležitou věc."

Hasiči, strážnici i rodinné týmy

Právě výzvy ke společnému dárcovství jsou letos hlavním programem hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice. V lednu se připojili strážníci městské policie, následovala vsetínská zdravotnická škola, nadační fond Svět oken a nedávno také Vrchařská koruna Valašska. Společně krev darují až čtyřikrát ročně.

K výzvě se připojují i hasiči, sportovní, zájmové skupiny a rodinné týmy. Cílem je omlazení a doplnění registru. „Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím elektronického objednávkového systému, který najdou na webu nemocnice, nebo telefonicky,“ doplnila Vendula Mlčáková z nemocnice.