Pestrý mix témat nabízí i aktuální (letošní druhé) 47. vydání Valašska. Etnografka Milada Fohlerová píše o takzvaném kořalečním moru na Valašsku, archeolog Samuel Španihel zavede čtenáře na výpravu do středověké Kelče a kurátorky uměleckohistorických sbírek Olga Méhešová a Kamila Valoušková zpracovaly téměř stošedesátiletou historii zaniklé sklárny v Karolince.

„Pavel Svozil z Hvězdárny Vsetín vás zase seznámí s meteorologickými rekordy a kurátorka historických fondů Ivana Spitzer Ostřanská přiblíží výstupy z dlouholetého výzkumu starých valašských sušáren,“ doplnil Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko.

Zájem o vakcíny ve Vsetíně roste, očkovací centrum rozšiřuje provoz

Jako obvykle se revue Valašsko věnuje i významným jubileím. Letos je to třeba 120 let od narození „nejrázovitějšího“ malíře Valašska Jana Kobzáně, 100. výročí cimbálové muziky v Novém Hrozenkově či nedožitých 95 let etnografa, folkloristy, tanečníka, choreografa a scenáristy v jedné osobě Karla Pavlištíka.

„Nezapomněli jsme ani na dvě velké regionální osobnosti, jež letos bohužel odešly do muzikantského nebe, na hudebníka Františka Segrada a sbormistra ženského Pěveckého souboru Polanka Jaromíra Bazela,“ upozornila redaktorka časopisu Valašsko Olga Méhešová.

Muzeum regionu Valašsko nabízí vlastivědnou revue ve svých pobočkách i v e-shopu na stránkách www.muzeumvalassko.cz. K dostání je také ve vybraných informačních centrech a knihkupectvích.