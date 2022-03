„Tuto akci jsme obnovili po třech letech a natáhli jsme ji na celý den až do 18. hodin. Původně jsme ji měli jen odpoledne, ale teď jsme si nechali dovézt sklářskou pec, a tak jsme to protáhli do celého dne,“ vysvětlila za organizátory akce Kamila Valoušková z valašskomeziříčské pobočky Muzea regionu Valašsko. Připomněla, že součástí Sklářského dne je i výstava děl studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí.

Tisíce krasavců. Šafrán bělokvětý rozprostřel na Valašsku své fialové koberce

Podle Kamily Valouškové má tato akce připomenout sklářské řemeslo, které bylo v regionu dříve silně zastoupeno.

„Jsme muzeum a střádáme zde paměti regionu. Některými akcemi tak navazujeme na naši stálou expozici, která je věnována člověku, krajině a její proměně. Nejen tedy její historii, ale také současností. A sklářská škola je pokračovatelem sklářské tradice v regionu, která tady byla velice silná,“ vysvětlila za organizátory Kamila Valoušková.

Sklářské kouzelní ve Valašském Meziříčí

Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Podle ní se sobotní den v zámku Kinských vydařil.

„Nejen počasí je skvělé, ale i návštěvníci jsou úžasní. Je dobře, že mají trpělivost s tímto řemeslem. Také to, že si to tady užívají nejen jako jakoukoliv akci, ale i svými vlastními rukami v těchto dílnách,“ ocenila atmosféru akce.

OBRAZEM: Ve Zlíně se předvedli nejlepší tanečníci z celé země

Příjemný den se svými návštěvníky prožívali i různí vystavovatelé a prodejci sklářských výrobků.

Již jednadvacet let na podobné akce jezdí i Jana Obšívačová z Vizovic.

„Manžel je sklář a jeho výrobky prodávám, už 21 let,“ usmála se paní Jana. Podle ní toto řemeslo není vůbec snadné. „Ve sklářské dílně se pracuje ve dne v noci. Tedy v noci se taví, udržuje se pec, aby měla stále teplotu 1200 stupňů,“ prozradila.

Podle ní je o toto řemeslo a výrobky ze skla mezi lidmi velký zájem. Lidé její stánek mohou vidět například v Luhačovicích, kam často s výrobky manžela jezdí.

„Nejvíc u nás nakupují Ostraváci, kteří do Luhačovic jezdí,“ seznámila paní Jana.

„Jsme tady poprvé, ale musím říct, že nás to tady nadchlo. Všechno se nám tady líbí. Nejvíc asi výrobky studentů sklářské školy. Je to opravdu moc hezké, co vytvořili,“ uvedl návštěvník Tomáš Provazník, který na zámek Kinských dorazil s rodinou.