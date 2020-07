Zaměstnanci jedné z firem, kterých tu do práce každé ráno směřuje asi padesátka, jsou nespokojení.

„Štve mě to. Zhoršila se dopravnost, autobus nahrazující MHD tu jede jen co hodinu. Končíme o půl třetí, to už o osm minut nestíháme spoj a další jede zas až za padesát minut,“ postěžovala si Dana Mončeková.

Dříve nebyla vázaná jen na MHD, mohla využít jiných příměstských a dálkových spojů. Ty ale teď mají přes Bobrky stopku.

„Teď ještě můžu jezdit do práce na kole, horší to bude v zimě, to budu muset poprosit kolegy, aby mě vzali autem. Aspoň že nám vedení vyšlo vstříc, jeden den si to nadděláme a pak můžeme končit každý den o čtvrt hodiny dříve,“ dodala žena z Ústí.

Patří do skupiny zaměstnanců, kteří jezdí z práce na Vsetín, nebo dále směrem na Horní Lideč. Má také kolegy, kteří odjíždí směrem na Valašské Meziříčí a kvůli čtyřem stovkám metrů musí absolvovat sedmikilometrovou objížďku centrem Vsetína.

Je to na houby

„Je to na houby. Ráno jezdíme kolem Poschlé Myší dírou přes sídliště Trávníky. Už tam se to zahušťuje a odbočit u lázní na křižovatce doleva směrem na Bobrky je v šest ráno pěkně na dlouho. To samé odpoledne z práce, vyjet na Poschlé doleva moc nejde,“ popsala Erika Vichtorová z Jablůnky.

Nejvíce ji udivila doba uzávěry.

„Když jsem si přečetla, že to má trvat skoro rok a půl, myslela jsem si, že je to překlep. Za tu dobu by ten most opravil jediný chlap s kolečkama. To je typicky česká záležitost. V Japonsku by to měli za pár dní,“ dodala.

Karel Kasálek pracuje v prodejně nápojů, která je jen pár desítek metrů od stavebního místa.

„Nejen já, ale i další obchodníci v okolí jsme byli překvapení. O uzávěrce jsme se dozvěděli od jednoho ze zákazníků. Značně nám zkomplikovala život,“ řekl.

S uzávěrkou přišel o část zákazníků.

„Hlavně ti, kteří jezdili ze strany od Jablůnky, si našli jiné možnosti. Problém je i s dodavateli, kteří nám vozí zboží. Musí přes centrum. V zimě to bude ještě horší. A pokud bude nedej bože na obchvatu bouračka, nechci to vidět. Bude to na dlouhou dobu, ale musíme si zvyknout,“ krčil rameny prodejce.

Proč to potrvá tak dlouho?

Investorem stavby je Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Jeho ředitel Bronislav Malý Deníku vysvětlil, proč se stavba nedá uspěchat.

„Na Bobrkách nejde jen o opravu mostu a silnice. Vyměňuje se celé zemní těleso. Násyp, po kterém vedla silnice, nám dlouhodobě dělá problémy,“ přiblížil.

Podle jeho slov most kdysi dávno postavili z nevhodných materiálů, což způsobovalo, že silnice klesala. „Teď se navozí úplně nová zemina vhodná do násypu. Až dělníci navezou zemní těleso, je vhodné, aby jednu zimu vymrzlo. Pak se bez provozu stabilizuje, dosedne a nebude se hýbat. Teprve potom se udělá konstrukce vozovky,“ přiblížil stavební práce Bronislav Malý.

Před pokládkou povrchu se musí provést měření únosnosti a další úkony. „Má to své normy, které musí stavební firma ctít. Jinak bychom stavbu za pár let reklamovali,“ dodal.

Připustil, že se termín dokončení může až o dva měsíce zkrátit. „O tom se ale budeme bavit až na jaře příštího roku. V té době se ukáže, zda bude reálné předat hotovou stavbu dříve,“ naznačil ředitel ŘSZK.

Uzavírka si vyžádala významné změny v MHD a příměstské autobusové dopravě.

„Zadavatelem stavby je Ředitelství silnic Zlínského kraje, to také řeší s dopravci změny autobusových linek a změny v jízdních řádech. Pokud je někdo nespokojený, může se obrátit na městský úřad a my budeme s ředitelstvím komunikovat,“ sdělil místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.

Přes koleje?

Zároveň upozornil na protiprávní jednání jedinců, kteří ve snaze zkrátit si objízdnou trasu porušují zákon.

„Víme o tom, že lidé nechávají auta stát v polích a chodí na Bobrky pěšky přes most, který dosud stojí. Je to stavba, na které nemají co dělat. Až se most zbourá, bude jediná možnost přejít koleje. To je ale podle zákona trestné,“ varoval Pifka.

Zákon o dráhách zakazuje vstup na koleje v místech veřejně nepřístupných. Za vstup na dráhu nebo do obvodu dráhy, tedy do míst, která nejsou veřejnosti přístupná, ukládá zákon pokutu až deset tisíc korun.

Stavební práce za úplné uzavírky silnice potrvají dle předpokladů do konce října 2021. Objízdné trasy pro individuální a veřejnou dopravu vedou po silnici I/57 a přes město Vsetín.

Původní nadjezd byl postavený v roce 1929

- konstrukce: železobetonová

- délka mezi návodními podporami: 25 metrů

- světlá výška mezi kolejí a konstrukcí: 5,85 metrů

- počet podpor: 4

- šířka vozovky: 5 metrů

- konstrukce vozovky: žulová dlažba

zdroj: Státní okresní archiv Vsetín

Kompletní rekonstrukce nestabilního silničního tělesa v městské části Bobrky na silnici č. III/05736

- celková délka řešeného úseku včetně mostu ev. č. 05736-1 je 375 metrů

- celková cena zakázky je 35,669 milionu korun včetně DPH

- investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje

- stavba zahájená 8. července 2020

- dokončení stavby se předpokládá na konci října 2021