„Aktuálně se na přístavbě dokončuje střešní plášť se zateplením a ve stávající budově je už hotová hrubá stavba výtahové šachty,“ informovala mluvčí města Petra Graclíková.

Přístavba knihovny už získala reálné rozměry. Dokončená je hrubá stavba a vedle zmíněných prací na střešním plášti se řemeslníci soustředí také na hrubé rozvody elektro a slaboproudu. Do konce listopadu má být hotová také montáž prosklených výkladců, čímž se objekt uzavře.

Čilý ruch vládne též v původní knihovně.

„Má nové podlahy a stropy, vyměněné jsou také dřevěné části krovu ve druhém nadzemním podlaží. Dokončená je i hrubá stavba výtahové šachty a do konce listopadu bude provedena výměna dřevěných nosných krovů ve třetím podlaží,“ popsala aktuální stav místostarostka města Markéta Blinková.

Do stavby lze nahlédnout prostřednictvím videa

Obyvatelé města na staveniště z bezpečnostních důvodů vstupovat nemohou. Veškeré stavební práce se odehrávají za neprůhledným plotem a tím pádem skryté zrakům kolemjdoucích. Budoucí podobu napovídají alespoň bannery s vizualizacemi, které se začaly postupně objevovat na oplocení okolo knihovny.

„Kolemjedoucím mají vizualizovat nejen exteriér budoucí knihovny, ale také její vnitřní prostory. Vycházejí z konceptu vizuálního stylu městské knihovny jehož autorkou je grafička Lenka Mičolová. Tento styl navazuje na původní grafické ztvárnění loga městské knihovny, jehož autorem je rožnovský sochař Mario Kotrba,“ přiblížil Pavel Zajíc, ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm.

Další možnost, jak se mohou zájemci blíže seznámit s tím, co se na staveništi děje, skýtá zhruba čtvrthodinové video, které vzniklo při akci Den architektury během komentované prohlídky za účasti architekta a stavbyvedoucího. Video je dostupné na serveru Youtube, odkaz zveřejnilo město na svých webových stránkách.

Rekonstrukce a přístavba rožnovské městské knihovny bude stát kolem devadesáti milionů korun a má trvat do poloviny příštího roku. Knihovníci proto už na jaře přestěhovali provoz do nedalekého Společenského domu.

V nové podobě nabídne knihovna čtenářům rozšíření provozní doby, bezbariérový přístup, kavárnu či sál pro osm desítek lidí, kde se mohou konat besedy či přednášky.

Do knihovny se 30 let výrazněji neinvestovalo

Na nezbytnost modernizace knihovny upozorňoval už dříve na jednáních rožnovského zastupitelstva Martin Beníček, vedoucí odboru školství a sportu místní radnice. Připomněl, že do stávající budovy se od roku 1993 výrazněji neinvestovalo.

„Nenaplňuje standardy dané technickými normami či metodickými pokyny ministerstva kultury na provoz knihovnických a informačních provozů. Tyto parametry plní naše knihovna asi ze čtyřiceti procent,“ uvedl Beníček.

Služby knihovny jsou přitom velmi žádané a pořádané vzdělávací či kulturní akce hojně navštěvované.

„Máme přes tři tisíce registrovaných uživatelů, to je osmnáct procent obyvatel města. Ve skupině dětí do patnácti let je to čtyřicet tři procent,“ připomněl na jaře ředitel knihovny Pavel Zajíc.

Například v roce 2020 navzdory řadě koronavirových omezení, prošlo knihovnou více než 53 tisíc lidí. O rok dříve to bylo zhruba 80 tisíc návštěvníků a uživatelů.

VIDEO Z KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY OPRAVOVANÉ KNIHOVNY:

Zdroj: Youtube