Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany na Kroměřížsku vyhlásila o víkendu veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým výbuchem. Číslo sbírkového účtu, na který mohou zájemci přispívat, je 115-5041170287/0100 . Peníze mohou vložit také do pokladny Charity Kroměříž ve Ztracené ulici. Město Koryčany připravilo i zapečetěné pokladničky, které lze najít na městském úřadě, v lékárně v Masarykově ulici a v prodejně potravin v téže ulici.

"Za policii musím sdělit pouze to, že státní zastupitelství si vyhradilo jako jediné právo poskytování informací k případu," řekla dnes ČTK Kyšnerová.

Případ exploze dozoruje Okresní státní zastupitelství v Kroměříži. Podle státního zástupce Jiřího Láníčka byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny a odsouzení za něj pachateli hrozí dva roky až osm let vězení.

"Strávil v nemocnici jednu noc, pak byl propuštěn. Byl to muž mladšího věku, měl lehké zranění," řekla dnes ČTK bez bližších podrobností mluvčí nemocnice Renáta Večerková.

"Byl k nám přivezený na umělé plicní ventilaci, od víkendu už je ale bez ní. Jeho stav je stabilizovaný, nicméně zůstává na JIP a naši lékaři se starají o jeho zranění. Podle lékařů to vypadá, že by mohl být bez vážnějších zdravotních následků, ale ještě si několik týdnů pobude v nemocnici," uvedla Plachá.

Stav dvou mužů, kteří před týdnem utrpěli vážná zranění při výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku, je stabilizovaný. Zůstávají hospitalizováni v Ostravě a Brně. Třetí zraněný muž strávil po neštěstí jednu noc ve zlínské nemocnici, následně ho zdravotníci propustili do domácího ošetřování. ČTK to dnes řekly mluvčí nemocnic.

