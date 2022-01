Druhým jménem je Petr/Peter, těch je ve Zlínském kraji 15 547. Bronzová příčka pak patří jménu Josef/Jozef, kterých je v kraji jen o dvě stovky méně - 15 309.

Časy se mění. Doba, kdy se lidé brali v osmnácti letech a následně hned přivedli na svět první potomky, je už nejspíš pryč. 31,3 let – takový je v současnosti průměrný věk matky při narození dítěte na Zlínsku. A je nejvyšší v celém kraji.

Na druhém místě se v této statistice umístily rodičky z Valašska, kterým je v průměru 31 let. Opravdu jen těsně za nimi se pak umístily zbývající dva okresy – v Kroměříži 30,9 let, a úplně nejmladší v kraji jsou pak maminky z Uherskohradišťska s průměrným věkem 30,8 let.

Počet obyvatel: Těsný souboj Valašska a Slovácka

Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíce lidí žije v krajském městě a jeho okolí. K 30. září 2021 je na Zlínsku evidováno 191 280 osob. Zajímavější je však souboj o pomyslné druhé a třetí místo, který je velmi vyrovnaný.

Zatímco na Vsetínsku žije 141 738 lidí, v okrese Uherské Hradiště jich pobývá o pouhých 220 méně – a to 141 518. Bramborovou medaili si pak v této statistice odnáší okres Kroměříž, kde žije 104 626 osob.

Za klidem na Valašsko

S počtem obyvatel souvisí také další zajímavá statistika – hustota zalidnění. Jinými slovy, kolik obyvatel připadá na jeden kilometr čtvereční daného okresu. I v tomto žebříčku vévodí Zlínsko s počtem 185 osob.

Stříbrná medaile připadá na Uherskohradišťsko s 142,8 obyvateli. Na bednu by se v tomto případě dostal i okres Kroměříž s 131,5 obyvateli. Nejnižší hustota zalidnění je tak podle dat Deníku na Vsetínsku, kde na jeden čtvereční kilometr připadá 124 osob.