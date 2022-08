Hlavními hvězdami programu jsou letos legendární Fešáci slavící pětapadesát let na hudební scéně, dále kapela Hop Trop, zpěvačka Petra Černocká s kapelou Bokomara, plzeňská bluegrassová skupina Cop či skupina Pacifik.

Zejména fanoušci jmenované skupiny Fešáci by měli zpozornět, protože to bude zřejmě bude již naposled, co tato kapela na Starém dobrém westernu vystoupí.

„Letos chtějí svou kariéru ukončit,“ upozorňuje dramaturg festivalu Martin Kožich z pořádající vsetínské country kapely Gympleři.

Zahraniční scénu letos zastoupí například slovenský countryman Allan Mikušek, původem nizozemská písničkářka Loes van Schaijk nebo Willie Jones ze Spojených států amerických.

Nebude chybět páteční country bál pod širým nebem, který doprovodí pořádající Gympleři a kapela Johnny Cash Revival z Brna.

Na Amfolkfest neplatí ani špatné počasí, v Pulčíně hráli do noci dešti navzdory

Kromě hudebních hvězd a osvědčených stálic festivalu, které vystoupí na hlavní scéně v letním kině, přinese festival také koncerty bluegrassových uskupení na scéně U Mokrošů. Chybět nebude ani „nejmladší“ scéna v Kempu Ranč Bystřička, na které program začíná už v pátek v poledne.

„Program třetí scény je sestavený z amatérských kapel z blízkého i vzdálenějšího okolí, které si chtějí získat diváckou přízeň a představit se na našem festivalu,“ vysvětluje dramaturg Honza Gottfried.

Právě pro tyto kapely je letos připravená novinka – divácká hlasovací soutěž nazvaná Pošli je nahoru. Kapela, která na scéně Kemp Ranč dostane nejvíce diváckých hlasů, bude v příštím roce zahajovat hlavní scénu Letní kino. Starý dobrý western nabízí vedle hudby i další vyžití. Tradičně nesmí chybět ukázky westernových dovedností či country tanců.

Co se technických a organizačních informací týče, pořadatelé žádají návštěvníky zejména o ukázněnost při parkovaní vozidel.

„Horní parkoviště u letního kina je z kapacitních důvodů vyhrazené jen pro pořadatele a účinkující. Auta s návštěvníky ZTP s doprovodem pustí bezpečnostní služba k letnímu kinu pouze pro vysazení zdravotně handicapovaného návštěvníka, nikoliv pro zaparkování. Děkujeme za pochopení,“ upozornila za organizační tým Petra Vaňková.

