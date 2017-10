Stacionář Anděl v Kelči oslavil narozeniny tancem

Patnáctileté výročí od založení Denního stacionáře Anděl v Kelči se jeho pracovníci rozhodli pořádně oslavit. Pro veřejnost připravili zábavnou akci plnou hudby a tance, konala se v sobotu v místním Kulturním domě. Jejím tématem byla Cesta kolem světa.

Program zahájilo vystoupení dětí z místní mateřinky, poté patřil parket profesionálním tanečnicím ze Zlína, které během večera předvedly hned několik tanců inspirovaných různými kouty světa. A protože se převlékaly do pestrobarevných šatů a kostýmů, jejich vystoupení obdivovaly hlavně ženy a dívky. „Nám se moc líbí, jak tančí v těch krásných šatech,“ prozradily kamarádky sedmiletá Anička a osmiletá Tereza. Samy už prý tančit dávno umí. „Já chodím do mažoretek, takže umím tancovat,“ informovala Tereza. „A já zase do aerobiku, takže taky umím,“ nezůstala pozadu Anička.

Sobotní oslavu si užila také Dana Navrátilová se svou dcerou Barunkou. „Dcera tu vystupovala s mateřinkou, takže jsem tady hlavně proto. Ale celý program je moc pěkný, jsem příjemně překvapená,“ netajila obyvatelka Kelče.

Denní stacionář Anděl, který se stará o osoby s kombinovaným a mentálním postižením, založila Dana Leinertová v únoru roku 2002. Tehdy si tento projekt sama vysnila, i když věděla, že jeho uskutečnění nebude jednoduché. Svého rozhodnutí ale nelituje. „Těch patnáct let práce ve stacionáři hodnotím tak, že kdybych se měla opět rozhodovat, jdu do toho znovu,“ řekla bez zaváhání Leinertová. Prozradila, že oslavou Cestou kolem světa chtěli ukázat, jak pracovníci i uživatelé stacionáře během patnácti let putovali.

„Jsem nadšená, že sem dnes přišlo tolik lidí a že se jim tu líbí. Netajím, že takovou akcí získáme i nějaké peníze,“ dodala zakladatelka stacionáře.