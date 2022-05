Správa železnic letos zahájí přestavbu nádraží v Rožnově. Stát bude 236 milionů

O nezbytnosti rekonstrukce železniční stanice v Rožnově pod Radhoštěm se mluví už řadu let. Z řady termínů, kdy měla oprava začít, se prozatím žádný nevyplnil. Nyní to ale vypadá, že se Rožnované i početní turisté mířící do městečka pod Radhoštěm skutečně dočkají.

Vlakové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm. | Foto: Deník/Eva Lukášová