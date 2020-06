Jitka Blaťáková z Valašského Meziříčí se na situaci dívá z pohledu rodiče a také asistenta pedagoga, kterého ve škole v Hustopečích dělá.

„U nás se fotit nebude. Dcera chodí do druhé třídy, kde je normálně čtrnáct dětí a teď chodí jen sedm. Ve třídě, kde dělám asistentku pedagoga, chodí sedm dětí z dvaadvaceti,“ vysvětlila.

Marcela Votánková ze Zlína si pořídila několik soukromých fotek s rouškami do rodinného alba.

„Na památku. Děti teď do školy nechodí, takže nebudou ani u případného focení. Peníze za fotku s rouškou by mě asi nebolely, možná by to byla i trocha srandy a recese,“ míní matka dvou dětí.

Fotka v roušce bude mít jinačí hodnotu

Ač nerodič si Eva Lukášová myslí, že focení v rouškách by mělo své kouzlo.

„Ta fotka bude mít jednou úplně jinačí hodnotu. A to tehdy, až bude dítko vysvětlovat svým dětem, proč to museli míst všichni povinně na obličeji. Že to bylo tenkrát, jak celý svět strašil ten Covid a že se kvůli tomu dva a půl měsíce nechodilo do školy,“ svěřila se Deníku.

Pedagog Pavel Mladý ze Vsetína by fotku s dětmi v rouškách považoval za jedinečnou.

„Snad to ale už nebude v budoucnu nutné. Rád bych věřil tomu, že za pár let nebude raritní fotka bez roušky,“ řekl.

Fotografování dětí neplánujeme

Ředitelům základních škol se do focení nechce. Buď ho pro letošek zruší úplně, nebo přesunou na září.

„Vzhledem k současné situaci letos fotografování dětí neplánujeme,“ sdělil Deníku ředitel základní školy na ulici Štefánikově ve Zlíně Miroslav Nejezchleba.

Libor Podešva, ředitel Základní školy Integra Vsetín plánuje odklad.

„Zatím nejsme ještě úplně rozhodnutí, ale za těchto okolností focení přesuneme asi až na září,“ prozradil.

„Zatím chceme fotit jen devátý ročník na konci období školního vyučování. Ještě čekáme na vývoj situace kde a jak. Ostatní plánujeme vyfotit na začátku září,“ informoval ředitel Základní školy Šafaříkova ve Valašském Meziříčí Milan Hendrych.

Ministerstvo: Rouška je stále povinná

Podle platného Mimořádného opatření je při focení ve vnitřních prostorách rouška prozatím povinná.

„Fotografování ve venkovních prostorách lze uskutečnit bez použití roušek s dodržením rozestupů. Respektive účastníci hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, pokud se vyskytují v bližší vzdálenosti než jeden a půl metru,“ sdělila Deníku Renata Povolná, vedoucí tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Ke společným školním akcím doplnila.

„Od 22. června bude možné pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se vážou na závěr školního roku, tedy například předání vysvědčení, závěrečné focení, slavnostní rozloučení se závěrečnými ročníky, koncerty v případě ZUŠ. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění.

Fotografové: Tohle bychom fotit nechtěli

Fotografka Lucie Tydlačková by ve focení s rouškami viděla jistý umělecký záměr, který by ale byl těžko proveditelný.

„Muselo by se dopředu domluvit s rodiči, aby vybavili děti rouškami podle barevnosti a motivů. Pak by se naskládaly určité barvy k sobě, roušky s puntíky, srdíčky… Je to pěkný nápad, ale asi nejde prakticky zrealizovat,“ zamyslela se.

Nad technickou stránkou focení, kdy by děti musely dodržet požadovaný rozestup, se pozastavil fotograf Radovan Daněk.

„Nedovedu si představit, jak bych ty děti usadil tak, aby to nevypadalo blbě. Děcka by byly jak vojáci na spartakiádě, vzdálené přesně od sebe,“ přemýšlel.

Vyfotit se podle něj dá všechno.

„Máme na to širokoúhlé objektivy. Ale tohle by byla strašná fotka. Do první řady bych dal maximálně pět dětí. Jedině kdyby se to fotilo hodně z výšky. Ale upřímně – jako fotograf bych do toho nešel,“ uzavřel Radovan Daněk.