„Z celkem sta vyžádaných a přezkoumaných volebních dokumentací zjistil soud pochybení pouze v malé části z nich,“ uvádí v rozhodnutí předseda volebního senátu Ivo Pospíšil.

Šojdrová rozhodnutí zpochybňovat nebude. „Respektuji to a beru to jako uzavřenou věc. Kolegovi Kolářovi jsem blahopřála a popřála hodně štěstí v europarlamentu,“ reagovala Šojdrová na dotaz Deníku.

Nesrovnalosti v započítávání přednostních hlasů zjistil soud celkem ve dvanácti okrscích. Většina z přezkoumávaného vzorku však byla bezchybná. „Ve třiasedmdesáti okrscích soud nezjistil při sčítání žádné pochybení a v patnácti se jednalo o směsici různých chyb v rozsahu jednotek přednostních hlasů, a to jak ve prospěch, tak neprospěch navrhovatelky,“ upřesnil Pospíšil.

Přednostních hlasů Šojdrová získala více

Výsledkem je, že Šojdrová získala o 192 přednostních hlasů více, než ukázal výsledek voleb. K tomu, aby obhájila v pořadí třetí mandát europoslankyně jí scházelo 616 hlasů.

Na problém ji upozornili sami voliči. „Řekli, že jejich hlasy nebyly započteny. Tím byla v sázce důvěryhodnost a legitimita voleb,“ uvedla Šojdrová. Proto podala návrh na zneplatnění mandátu posledního zvoleného europoslance na kandidátce Spolu Ondřeje Koláře. Ten reagoval jen stručně. „Paní Šojdrová využila své právo.“

Jako správný krok chápe postup Šojdrové i lidovecký senátor a starosta Vsetína Jiří Čunek. „V některých okrscích dostávala v minulosti hodně přednostních hlasů a nyní žádný a soud potvrdil, že se v nich stala chyba. Také tím ukázala, že kdokoliv se může obrátit na soud a ten soud se tím bude zabývat,“ mínil Čunek.

Šojdrová by v budoucnu ráda viděla u voleb elektronický systém hlasování, který by snadněji zajistil regulérnost voleb. Čunek vidí cestu spíše v důkladnější přípravě členů volebních komisí. "Zatím vidíme, že co je elektronicky, to je možné zneužít," zmínil.

