„Ještě je brzy slavit. Já jsem všechny uklidňoval a říkal jsem jim, že zajíci se sčítají až po honu,“ uvedl před sečtením všech hlasů Tomáš Goláň a zdůraznil, že velkým a nevyzpytatelným přebíracím místem je Zlín, který se sčítá jako poslední.

„Může tím velmi zamíchat. Ale jestli mám říct pravdu, tak jsem takové výsledky čekal. Očekával jsem pana Stodůlku jako silného protikandidáta, protože lékaři mají mezi lidmi velkou důvěru. Je to něco, co jsme očekávali a jsme na to připraveni,“ dodal Goláň.

„O hlasy ve Zlíně se přetahujeme s panem Stodůlkou a Petrem Michálkem,“ vysvětlil důvody svých obav současný senátor.

„Všichni mi v závěru kampaně říkali, že vyhraji již v prvním kole. Ale já jsem je uklidňoval a mírnil,“ usmál se Goláň.

Společně se současným senátorem Tomášem Goláněm (SEN21) postoupí do druhého kola senátních voleb za volební obvod Zlín – 78 lékař Pavel Stodůlka (NEZ).

Svůj výsledek z prvního kola hodnotí velmi kladně.

„Na to, že jsem v politice nováček, tak to dopadlo velice dobře. A budeme se snažit, aby v tom druhém kole bylo ještě více,“ řekl Pavel Stodůlka.

„Na příští týden nemáme v rámci volební kampaně nic světoborného, ale budeme se snažit ještě jednou oslovit voliče a znovu jim zopakovat, na čem stavíme,“ doplnil Stodůlka.

Neúspěšný kandidát do Senátu Petr Michálek (STAN) vyjádřil na svém facebookovém profilu gratulaci vítězům a poděkování zbylým soupeřům.

„Děkuji také hnutí STAN za důvěru a nominaci. Bylo mi ctí tuhle značku reprezentovat. Děkuji své ženě, mým nejbližším, volebnímu týmu a množství dobrovolníků. Děkuji svým voličům,“ doplnil výčet Petr Michálek.

Neúspěšný kandidát v tuto chvíli není rozhodnut, komu dá v druhém kole svůj hlas.

„Nebudu preferovat ani jednoho kandidáta a ani doporučovat mým voličům, koho mají volit. Já osobně budu volbu zvažovat,“ prozradil Michálek.

Vysoká volební účast jej však těší.

„Myslím, že senátoři mají velmi nízký mandát. To je téma, se kterým jsem šel do voleb a chtěl to změnit. Pevně doufám, že v druhém kole to nebude klasických patnáct procent,“ věří Michálek.