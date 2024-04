Dopracování posledních detailů, cesta do lakovny a hotovo. Intenzivní práce skončila. Socha, která má připomínat odkaz vynálezce Josefa Sousedíka, který vymyslel pohon pro legendární vlak Slovenská Strela, už čeká jen na instalaci a slavnostní odhalení.

Veronika Plátková při práci na soše | Foto: archiv Veroniky Plátkové

A kde ji obyvatelé Vsetína najdou? V samotném srdci nového železničního terminálu, nad schodištěm do prvního patra. Deník představuje autorku sochy Veroniku Plátkovou.

Od myšlenky k výsledku, to je symbol artefaktu

Socha připomíná práci slavného vsetínského rodáka Josefa Sousedíka. Byl to podnikatel, odbojář a vynálezce v oboru elektrických strojů.

„Úžasná osobnost na několika úrovních. Při práci na soše jsem ale brala v potaz pouze jeho vynálezeckou činnost, která souvisí s drážním objektem. Josef Sousedík totiž vymyslel hybridní pohon do Slovenské Strely. Oříšek byl, jak se s tím poprat, protože pro mě jsou motory vizuálně nezajímavé,” líčí autorka.

Socha představuje známý vlak, který se v určitém místě za podvozkem tříští a přechází ve schéma pohonu.

„Je to pohled do myšlenky tvůrce. Pro představu, jako když člověk kreslí nebo skládá hudbu, tak je to takový vhled do jeho mozku,” vysvětluje Plátková, která vyhrála soutěž zadanou městem Vsetín.

Aby cestujícím bylo jasné, s čím mají tu čest, bude zavěšená socha doplněna vysvětlujícím komiksem.

„Pohrávám si i s myšlenkou QR kódů s vysvětlujícími odkazy k dílu a životu Josefa Sousedíka. Ty budou také na webových stránkách vzniklého spolku,” dodává autorka.

Práci na soše ze sklolaminátu, z něhož se vyrábí také vany, věnovala Veronika Plátková zhruba devět měsíců.

„Od ledna to byla velmi intenzivní práce, šest dní v týdnu, často ve třech lidech. S artefaktem mi moc pomáhal i můj kolega Ondřej Horňák,“ popisuje.

Veronika Plátková

Vystudovaná sochařka, která se zaměřuje na figurální tvorbu, nejčastěji s ženskými tématy. Důraz ve svých dílech klade na dokonale zpracovaný objem soch.

„Vždy si figuru nejprve ušiju z látky, vycpu ji a potom odlévám, formuji. Socha tím nabyde opravdovosti a zároveň je zajímavá, že na ni zůstává otisk původní textilie a švů, čímž je dílo plastické a živé,” vysvětluje sochařka.

V budoucnu má v plánu šití přetavit do kamene nebo jiného pevného materiálu. Nyní se zaměřuje na zahradní sochařství.

„V minulosti jsem měla spoustu výstav, ale ty se mi zdají samoúčelné. Umění pro umění. Zahradní architektura mě láká, protože moje sochy místo oživí a určitým způsobem s ním i ožijí," říká.

V nejbližší době čeká Veroniku Plátkovou zhotovení sochy Panny Marie pro Zašovskou kapličku a rýsuje se i další projekt ve Vsetíně.