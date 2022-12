Záchranáři vyjížděli k několika dopravním nehodám, například do Ratiboře či Oznice na Vsetínsku.

Krátce před půl třetí ráno tady nejprve vyprošťovali osobní automobil, který ukončil svoji jízdu na svodidlech.

„Vzhledem k zasněžené silnici jsme byli nuceni sundat nohu z plynu a přizpůsobit jízdu povětrnostním podmínkám. A to by si v tento čas měli uvědomit všichni řidiči,“ komentoval mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Po příjezdu na místo nehody hasiči zjistili, že řidič nemá žádné zdravotní problémy.

„Provedli jsme proto stabilizaci vozidla i protipožární opatření,“ doplnil Žemlička. Velitel zásahu povolal vyprošťovací automobil, který na místo dorazil o půl čtvrté ráno. „Za necelou hodinku byl pak poškozený automobil vyproštěn. Odtah poškozeného automobilu si zajišťuje majitel,“ poznamenal mluvčí.

Jen pár minut po této nehodě přijali hasiči další oznámení – tentokrát o uvízlém voze rozvozu pečiva v Oznici.

„V době našeho příjezdu blokoval pekařský automobil celou šířku silnice. Chvilku jsme kolem vozidla chodili a zjišťovali, jak řidiči z prekérní situace máme pomoci. Vozidlo stálo nešťastně i pod dráty elektrického vedení, takže nebylo možné použít vyprošťovací automobil,“ vylíčil nepříjemnou situaci Žemlička.

Vypadalo to, že nezbude než aby si řidič zajistil odtahovou službu nebo sehnal někoho s traktorem ze vsi.

„Nicméně, protože to máme v povaze, jsme dali hlavy dohromady a rozhodli se, že to nevzdáme a uvízlý automobil se pokusíme nějak vyprostit. A to se nám kolem 3.20 hodin nakonec podařilo a pečivo mohlo být s mírným zpoždění rozvezeno k spokojenosti zákazníků,“ dodal Roman Žemlička.

I v tomto případě se nehoda obešla bez zranění.Ředitelství silnic a dálnic ČR informovalo, že sněhové přeháňky přetrvávají na většině území Zlínského kraje.

„Po chemickém ošetření leží na vozovkách zbytky rozbředlého sněhu. Dnes platí pro Zlínský kraj výstraha před tvorbou ledovky při mrznoucím dešti. Jsme stále v terénu. O vývoji dopravní situace budeme průběžně informovat,“ sdělilo ředitelství na Twitteru v pátek krátce před devátou hodinou ráno.