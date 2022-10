Dopoledne se věnovali především žákům šestých a sedmých tříd ze Základní školy Videčská a Základní školy 5. května. Program, který odstartoval silnými výbuchy nafoukaných balónků, ale přilákaly i nespočet kolemjdoucích.

„Odborníci se snažili lidem ukázat, že to, co se děti běžně učí ve škole, je všude okolo nás. Většina programu byla směřována na téma energie – kde se bere nebo kolik jí je možné získat z kusu dřeva. Po celou dobu akce se na rožnovském náměstí topilo v kamnech a lidé mohli vidět, jaký kouř z komína stoupá v případě, kdy se topí dřevem nebo plastovými láhvemi,“ popsala Petra Graclíková z rožnovské radnice.

Vsetínský jazzový festival láká na fenomenálního Rudyho Linku

Odpoledne byl program otevřený široké veřejnosti. Prostor byl na nejrůznější dotazy týkající se například právě topení tuhými palivy. Zájemci si také mohli vyzkoušet, jaké je mít v ruce suchý led a ti odvážnější si mohli nechat polít ruku tekutým dusíkem.

„Děti si také mohly vystřelit vodní raketu, což se stalo nejoblíbenější činností odpoledne,“ poznamenala Graclíková.

„U nás je dotýkání přísně nařízeno a snažíme se ukázat, že to, co se učíme ve fyzice, v přírodovědě nebo v chemii, že to je všude kolem nás. A bez toho si neumíme představit svět,“ dodal hlavní protagonista programu Jiří Horák neboli Smokeman.