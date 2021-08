Po dvou letech zavítaly do Valašského muzea v přírodě opět slovenské folklorní soubory, řemeslníci a umělci. Tradiční festival Jánošíkův dukát si nenechaly o víkendu ujít stovky nadšenců.

„Když jsme festival loni nemohli uspořádat, bylo to jako by mi korona sebrala rok života,“ řekl při slavnostním zahájení ředitel festivalu Vlastimil Fabišík.

O letošním ročníku se přitom rozhodlo až na poslední chvíli.

„Na konci května jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a rychle festival zorganizujeme. Nebyla to žádná sranda. Nejsou tady naši kamarádi ze Slovenska a ze světa. Oslovili jsme ale všechny, kteří žijí v Česku, aby přišli a já jim děkuji za to, že přijeli,“ pokračoval Fabišík.

Během soboty si návštěvníci Dřevěného městečka mohli prohlédnout a poslechnout vystoupení mnoha folklorních souborů. Součástí festivalu je i tradiční Mistrovství Valašského království ve stloukání másla. Nechyběla pak ani výuka tance nebo škola hry na pastýřské hudební nástroje.

V neděli se festival přesunul poprvé do Valašské dědiny.

„Organizátoři dali letos festivalu netradiční podobu. Věřím ale, že naše Valašské muzeum vytvoří krásný a důstojný rámec pro konání festivalu,“ nechal se slyšet ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Organizátoři chtěli nabídnout festival v jiné podobě.

„Nemáme tolik programu, abychom tady mohli vystupovat dva dny. Takže chceme ukázat i trochu jinou podobu. Hodně lidí za těch jednadvacet let ještě nenavštívilo Valašskou dědinu, proto jsme chtěli, aby se tam podívali a viděli i ty ovce a osla, co tam celý den hýká,“ doplnil Fabišík.