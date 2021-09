"Chci poděkovat všem, kteří se na nich jakkoliv podíleli, protože právě jejich přičiněním se slavnosti vůbec mohly v této složité době konat. Příprava byla stoprocentní, stejně jako spontánní reakce všech zúčastněných, proto slavnosti protiepidemickými opatřeními, které bylo nutné dodržet, nijak neutrpěly a já děkuji lidem, že to pochopili. Díky patří samozřejmě také všem zúčastněným, obcím a jejich starostům, vystupujícím souborům i jednotlivcům, a samozřejmě také všem organizátorům a majitelům památek za jejich mimořádný a obdivuhodný přístup,“ řekl starosta města Uherského Hradiště.

„Jsme pyšní na to, že se jí účastnila skutečně špičková vinařství, jejichž vína sbírají medaile v mnoha tuzemských i zahraničních soutěžích,“ upřesnil Antonín Mach.

Na Masarykově náměstí nechyběl vinný stan ani jarmark s desítkami stánků s výrobky lidových tvůrců. Z průvodu se jeho účastníci přesunuli do městských lokalit v centru Hradiště, kde měly odpoledne jednotlivé mikroregiony připravený program.

„Odhaduji, že se od pátku do neděle účastnilo této akce v Uherském Hradišti celkem pětadvacet až třicet tisíc návštěvníků. Čekal jsem jejich mnohem menší počet, třeba že se lidé budou bát, nebo že je odradí hygienická opatření, ale je vidět že je po kultuře hlad, lidé se chtějí bavit, že se těší a já osobně jsem rád za to, že ta atmosféra na slavnostech, ta zvláštní symbióza mezi účastníky a návštěvníky funguje, i že nám vyšlo počasí,“ řekl Deníku hlavní organizátor akce, ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště Antonín Mach.

Už v pátek večer akci slavnostně zahájil ceremoniál Dnů evropského dědictví, jehož se účastnil také ministr kultury Lubomír Zaorálek. Po následujícím vystoupení Armádního uměleckého souboru Ondráš, program pokračoval v sobotu dopoledne slavnostním průvodem bezmála tří tisíc krojovaných z Vinohradské ulice do centra města. Děti, dospělí, folkloristé, muzikanti, tanečníci, zpěváci či obyčejní vyznavači národopisu se vydali na tradiční dvoukilometrový pochod na Masarykovo náměstí.

