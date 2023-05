Mimořádný zájem vyvolala a tomu odpovídající výsledek přinesla humanitární sbírka šatstva organizovaná v druhé polovině května pracovníky vsetínské Diakonie. Lidé ze Vsetína i okolních obcí během tří dnů dovezli na sběrné místo na parkovišti nedaleko zimního stadionu Na Lapači 13 332 kilogramů oblečení, obuvi, lůžkovin, hraček a dalších věcí, které sami už nepotřebují, avšak jiným mohou stále dobře posloužit.

Sbírka šatstva pořádaná vsetínskou Diakonií ve dnech 18. až 20. května u zimního stadionu Na Lapači ve Vsetíně. | Foto: se svolením Dušana Póče

Vstřícnost Vsetíňanů a intenzita, s jakou jednotlivé věci na sběrné místo dováželi a donášeli, byla taková, že vybrané věci musely být do Textilní banky v Radiměři na Svitavsku převáženy několika nákladními auty a dodávkami.

Darované věci dobrovolníci v Radiměři roztřídí a připraví k odběru partnerským neziskovým organizacím pomáhajícím lidem v nouzi.

Čunek strhl bezdomovcům přístřešek. Problém ale nevyřešil, vědí lidé ze Vsetína

Hned první den se mezi dárci objevila se svou sestrou i Eva Němcová. „Jsme rády, že jsme mohly alespoň trochu pomoct těm, kteří mají ten svůj život o něco složitější, než ho máme my. Několikrát do roka nosíme nepotřebné oblečení i do Dobročinného obchůdku Diakonie Vsetín a tak alespoň trochu pomáháme Diakonii starat se o ty, kteří se bez její pomoci neobejdou,“ řekla Eva Němcová.

Několik tašek s oblečením a obutím přinesla rovněž Věra Mäsiarová. „Sbírky nevyužívám poprvé. Myslím si, že je smysluplnější využít tuto formu, než dávat věci do kontejneru na textil. Tady mám jistotu, že je skutečně dostanou ti, kteří je potřebují,“ pověděla Věra Mäsiarová.

Ve Valašském Meziříčí vyroste sportovní hala pro 200 diváků, zatím jen na papíře

Devět velkých pytlů s oblečením a obuví přivezl ke vsetínskému zimáku Na Lapači také Aleš Podbořil. „Ne všichni z okruhu mých známých mají možnost sem přijet, nebo přijít. Proto jsme se mezi sebou domluvili, u mě v garáži věci soustředili, no a já to tu přivezl,“ vysvětlil svůj plně naložený kombík Aleš Podbořil.

Vsetínská Diakonie nezůstala ve snaze pomoci potřebným lidem sama. Při nakládání darovaných věcí do kamionu se střídali skauti ze Vsetína, dobrovolníci z Nadačního fondu Svět oken a členové Sboru dobrovolných hasičů Vsetín-Rokytnice.

V Beskydech se daří vlkům i rysům. Na stopy medvěda tentokrát hlídky nenarazily

Mladíci z hasičského sboru se do pomoci po své loňské premiéře zapojili podruhé. „Vidíme v této činnosti velkou smysluplnost. Jde o další rozměr toho, že našim hlavním posláním je pomáhat,“ svěřila se učitelka Základní školy Vsetín-Rokytnice a starostka rokytnického SDH Hana Václavíková.

Spokojený a vděčný za povedenou akci je i ředitel vsetínské Diakonie Dan Žárský. „Dva kamiony a dvě dodávky plné šatstva svědčí jednak o oblibě této akce mezi veřejností, ale také o ochotě i touto cestou pomoci potřebným. Moc děkujeme jak darujícím, tak dobrovolníkům, kteří vše statečně zvládli,“ řekl Dan Žárský.