V areálu Vsetínské nemocnice byl mimo jiné k vidění obří model plic, o možnostech prevence, odvykání kouření i případných obtížích si mohli příchozí promluvit s pracovníky oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí.

„V obležení bylo stále pracoviště rehabilitačního oddělení, kde se také cvičilo,“ doplnila mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Stanoviště venku i v uvnitř

Pro školáky připravili zdravotníci patnáct stanovišť, většinu z nich uprostřed areálu na trávnících, některé ale také uvnitř nemocničních budov. Zaměřena byla na představení péče, rovněž na první pomoc, obvazovou techniku, správnou výživu, poznávání anatomie či informace o dárcovství krve.

Děti mohly nahlédnout také do převozové sanitky a dozvědět se více o činnosti ambulancí v budově nové interny.

„Líbilo se nám stanoviště s obvazovou technikou a první pomocí, velkým lákadlem bylo i představení hasičské techniky a vlastně všech prostor nemocnice, kam jsme se mohli podívat. Prostě úžasná akce. Jsem tady s třídou počtvrté, vždy jsme spokojení,“ svěřila se učitelka Júlia Šicová, která přišla do nemocnice s páťáky ze Základní školy Ohrada.

Návštěva ARO i patologie

Sedmáci a osmáci mohli nahlédnout na anesteziologicko-resuscitační oddělení, pracoviště patologické anatomie, připravený byl také kvíz se zdravotnickou tematikou.

„Velmi praktický a užitečný byl program záchrany intoxikovaného kamaráda, který připravilo anesteziologicko-resuscitační oddělení,“ pochválil zase učitel Bořek Navrátil ze Základní školy Rokytnice.

Ocenil, že žáci mohli viděli zdravotnické přístroje a prohlédnout si pokoje.

„Líbila se i mnohá další stanoviště, například kontrola hygieny rukou s pomocí UV lampy. Žáci sami byli překvapeni, že si většina neumí ruce správně mýt. Fyzioterapeuti nás na závěr rozpohybovali, to bylo super. A kvíz, ten neměl chybu. Moc se mi líbila rozmanitost celé exkurze,“ shrnul pedagog.

Důležité protahování

Cviky u stanoviště rehabilitačního oddělení zaměřili zdravotníci na protažení těla i správné dýchání.

„Bylo fajn slyšet, že si i školáci samotní uvědomují, že je protahování důležité. Už vzhledem k tomu, co všechno zažili v distanční výuce, doma u počítačů. Jeden ze sedmáků mi po cvičení řekl: To je prima, to jsem dnes potřeboval. To od kluka jeho věku oceníte, je to povzbuzení do další práce,“ prozradila vedoucí fyzioterapeutka Pavlína Matějčková.

Den s nemocnicí se už tradičně konal ve spolupráci s partnerskou vsetínskou Střední zdravotnickou školou.

„Zaměřili jsme se na poskytování první pomoci, obvazovou techniku, ošetření popálenin a krvácení. Ale také na zdravý životní styl, zdravou výživu a prevenci kouření. Ptali jsme se, jaké škodlivé látky tabák a cigarety obsahují. Snažili jsme se motivovat školáky, aby si v co nejnižším věku uvědomili, že je kouření nezdravé, škodlivé,“ řekla odborná učitelka Lenka Ondryášová.

Nábor do registru dárců

Vedle školáků si své v areálu nemocnice našli také dospělí návštěvníci. Připravená byla například preventivní vyšetření a poradenství. Například měření tlaku či glykémie, vyšetření ledvin, nácvik samovyšetření prsu na modelu, poradna s personalistkou. Důležitou součástí dne byl také nábor dárců.

„V průběhu Dne s nemocnicí přibylo do registru dárců kostní dřeně dalších deset lidí, ochotných pomoci nemocným s poruchou krvetvorby,“ potěšilo vrchní sestru hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice Marii Kašparovou.