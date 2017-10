Škola přestane být odkázaná na dovoz obědů

Základní škola a mateřská škola ve Študlově se po deseti letech od stavby vlastní jídelny dočká také vlastní kuchyně. Až dosud byly děti odkázané na obědy, které se dovážely z kuchyně nedaleké základní školy v Horní Lidči.

Ilustraační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Absence kuchyně ale pro študlovskou školu znamenala nejistotu.

„Smlouvu máme pouze na jeden rok a při podpisu vždycky doufáme, že příště už budeme soběstační. Zatím nám ji prodloužili třikrát,“ uvedla ředitelka študlovské školy Ludmila Proislová.



V hornolidečské kuchyni mají poměrně malou kapacitu. „Hlavně by chtěli více vyhovět místním, kteří by mohli obědy odebírat,“ vyjadřuje obavy z ukončení spolupráce Proislová.



Jídelna při ZŠ Horní Lideč vaří jídla i pro cizí strávníky, například ze zdravotního střediska, obecního úřadu nebo důchodcům. Do Študlova vozí kolem třiceti obědů.

„Není to pro nás zátěž. I když se nejedná jen o obědy. Připravujeme i svačinky pro děti z mateřinky,“ informovala ředitelka hornolidečské školy Gabriela Daňková.





Situaci kolem kuchyně ve Študlově zná a ví, že vedení obce se ji snaží vyřešit. Než se tak stane, obědy jim bude zajišťovat.

„Nevypovíme jim smlouvu jenom tak, to neuděláme,“ ujistila Daňková. Študlovské zastupitelstvo se starostkou Ladislavou Šerou naplánovalo stavbu kuchyně na příští rok.

A to i přesto, že obec nezíská žádnou dotaci. „Bude to velká investice, ale důležitý krok pro rozvoj naší vesnice,“ uvedla ke stavbě za více než šest milionů starostka Šerá.



Kuchyně vznikne v polokruhové přístavbě budovy školy. Veškerá dokumentace je připravená, stavební firma se pustí do práce v březnu.

„Zvládneme navařit až sto jídel, takže pokryjeme i poptávku seniorů nebo zaměstnanců obce,“ popsala starostka s tím, že přístavba bude mít rovnou střechu, kterou bude možné využít i pro potřeby výuky.



Podrobnosti o stavbě nové kuchyně na Základní a mateřské škole Študlov přineseme v některém z dalších vydání Valašského deníku.