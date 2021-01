Škola hrou. Rožnovská radnice nakoupila žákům knihy a deskové hry

Bezmála čtyřicet tisíc korun investovala radnice v Rožnově pod Radhoštěm do nákupu encyklopedií, knih a naučných deskových her pro družiny základních škol ve městě. Chce tím podpořit rozvoj a vzdělávání dětí, nejen formou výuky ale také prostřednictvím hry. Peníze na nákup knih a her získalo město z projektu Obec přátelská rodině.

Rožnovská radnice nakoupila do družin základních škol naučné knihy, encyklopedie a deskové hry. | Foto: archiv MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Prvotním impulsem k nákupu byla potřeba doplnit vybavení v družinách základních škol. Se zástupci škol pak úředníci projednali jejich konkrétní požadavky. Podobu meziříčské tržnice navrhne oceňovaný ateliér Přečíst článek › Do družin základních škol následně zamířily naučné knihy a encyklopedie, které pomůžou děti rozvíjet. Zároveň město zakoupilo také deskové a vědomostní hry, mezi které se řadí například hra Logik, Kris Kros pro děti nebo pexeso dopravní značky. „Může se zdát zvláštní, nakupovat knihy a hry do školy v období, kdy jsou školy otevřeny jen pro omezené množství žáků, ale rádi přemýšlíme dopředu. Jakmile situace dovolí a školy se otevřou naplno, chceme, aby byly pro děti družiny připravené a měli zde k dispozici nové vybavení, které jim pomůže ve vzdělávání,“ komentoval místostarosta Rožnova Jan Kučera.