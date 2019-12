„Nechceme hosty našich hotelů i další zájemce ochudit alespoň o lyžování v rámci aktuálních možností. V provozu je zhruba spodní třetina hlavní sjezdovky Razula a dětský park s pojízdným kobercem na sjezdovce Horal. Současně se také otevře lyžařská škola,“ uvedl Lukáš Hájko ze Ski areálu Razula.

Na sjezdovce Razula se bude lyžovat se slevou, středisko je v provozu denně od 8:30 do 17:30 hodin. Podle předpovědí počasí by se mělo v dalších dnech ochladit a přijde i sněžení, podmínky by se tak měly začít zlepšovat.

Ski areál Razula je součástí karlovického Resortu Valachy. Jeho hotely Lanterna a Horal jsou nyní plné hostů.

„Postupně odjíždějí hosté, kteří u nás trávili vánoční pobyty, a střídají je ti, kteří zde budou slavit Silvestra nebo si chtějí alespoň na pár dnů odpočinout na horách. Počasí, jak se opět ukazuje, nehraje v zájmu hostů o náš resort takřka žádnou roli. Pokud není možné lyžovat, hosté u nás využívají zázemí relaxačních center s termálními bazény, navíc pro ně máme i doprovodné programy s cvičením jógy, golfem pod střechou, masážemi, animačními programy pro děti, posezením u cimbálu a dalšími aktivitami,“ dodal generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.