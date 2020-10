Každým dnem přibývá počet pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19, kteří musejí být hospitalizovaní. Situace v nemocnicích je proto napjatá.

Již od minulého týdne nemocnice ve Zlínském kraji řeší pouze akutní případy. Plánované zákroky, které mohou počkat, se odkládají.

Ventilátory ze státních rezerv

Do Uherskohradišťské nemocnice, kde je situace nejhorší, putovalo o víkendu 10 plicních ventilátorů ze státních hmotných rezerv. Tamní kapacita plicních ventilátorů byla totiž téměř vyčerpána.

V úterý přestalo v téže nemocnici přijímat nové pacienty dětské oddělení. Děti, kteří musí být hospitalizovaní, jsou směřovány do zlínské krajské nemocnice.

Na případné uzavírání dětských oddělení se připravují i v další nemocnicích kraje - Kroměříži a Vsetíně.

Tikající bombou je však nejenom ubývající počet volných lůžek, ale také snižující se stav personálu.

„I zdravotníci jsou jenom lidé a nemoc se jim nevyhýbá. Každou chvíli se objeví jeden nebo i více kolegů, kteří jsou doma v karanténě nebo nemocní. Dnes byli rovnou tři,“ popisuje své zkušenosti z posledních týdnů Lenka Merghentalová, lékařka a bývalá ředitelka Kroměřížské nemocnice.

Merghentalová momentálně pracuje ve třech nemocnicích a potvrzuje, že chybějící personál je problémem napříč všemi špitály.

„Naprosto vytížený je personál na jednotce intenzivní péče a ARO. Pacientů s onemocněním covid-19 přibývá a musí se zvládnout i akutní péče o necovidové,“ dodává lékařka Merghentalová.

Nemocný personál

Situace je ve Zlínském kraji nejhorší v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Aktuálně je doma s covidem-19 nebo v domácí karanténě už téměř 100 tamních zaměstnanců.

„V Uherskohradišťské nemocnici je to více než 50 zdravotníků, kolem 30 zdravotníků chybí v souvislosti s koronavirem také v každé z nemocnic ve Vsetíně a Kroměříži. Dalších více než 250 zdravotníků je v pracovní neschopnosti s jinými diagnózami. A asi 50 zaměstnanců všech čtyř špitálů zůstalo doma na ošetřovném,“ vypočítává absenci mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji Egon Havrlant.

Pomáhají i medici

Lékařům by měli přijít na pomoc medici, jimž stát udělil pracovní povinnost. Ani Zlínský kraj by neměl, navzdory tomu, že Univerzita Tomáše Bati nemá lékařskou fakultu, o pomoc ze strany studentů medicíny přijít. Potvrdil to budoucí hejtman Radim Holiš, který už se detailně snaží do problematiky šířící se pandemie proniknout.

„Umístění mediků do nemocnic bude navázáno na místo trvalého bydliště,“ vítá rozhodnutí Radim Holiš.

Studenti se již skutečně zapojili do chodu nemocnic. Nejvíce jich je podle Egona Havrlanta v Uherském Hradišti.



„Studentů máme v provozu asi pět desítek, nejvíce v Uherském Hradišti, většinou jde o studenty zdravotnických oborů a vyšších zdravotnických škol. Určitě bychom přivítali více mediků, pomáhali už při jarní vlně a velmi se osvědčili. Potřebovali bychom jich několik desítek, pracovali by na pozicích sanitářů nebo by získávali praxi při spolupráci s lékaři na odděleních,“ vzkazuje studentům Egon Havrlant.

A co „záchranka“?

„Někteří zaměstnanci jsou v karanténě či nemocní, ale nemá to vliv na běžný provoz. Samozřejmě máme záložní plán, jak postupovat v případě personálních potíží, ale věřím, že nebude třeba,“ doufá Dorian Pfeifer ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Všechny nemocnice Zlínského kraje přivítají mezi sebe dobrovolníky z řad zdravotnického i nezdravotnického personálu.



Výzva pomalu připomíná volání tonoucího o pomoc.



„Hledáme například zdravotníky pracující mimo nemocnice, bývalé zdravotníky, samozřejmě už zmíněné mediky a studenty zdravotnických oborů, ale i nezdravotníky, například řidiče, síly do kuchyně či skladů a podobně. Někteří už se nám hlásí, ale přivítáme i případné další zájemce. Potřebujeme si vytvořit databázi lidí, na které se můžeme případně obrátit, jakmile nám někdo v provozu bude chybět. Buď je možné oslovit personalistu jednotlivé nemocnice nebo třeba napsat na facebook a někdo se určitě ozve. Vítáme každou pomoc,“ děkuje předem za zájem mluvčí nemocnic Egon Havrlant.

Webové stránky nemocnic Zlínského kraje, kde naleznete informace o tom, jak je možné pomoci:

Kroměřížská nemocnice, https://www.nem-km.cz/

Uherskohradišťská nemocnice, https://www.nemuh.cz/

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, https://www.kntb.cz/

Vsetínská nemocnice, https://nemocnice-vs.cz/