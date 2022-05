Cíl budou mít cyklisté společný ve sportovně-zábavním areálu u fotbalového hřiště v Halenkově, kde bude pro dorazivší připravený bohatý program. Otevírání cyklostezky je letos také součástí květnové výzvy Do práce na kole (DPNK).

„Ze Vsetín a Velkých Karlovic vyrazí skupiny cyklistů (v sobotu) v 10 hodin. V našem městě budeme startovat od splavu na Ohradě, kde se připojí i cyklisté z Valašského Meziříčí, kteří vyjedou v 9 hodin od tamního informačního centra na druhém nádvoří Zámku Žerotínů. Společně bychom měli dojet do Halenkova před jedenáctou hodinou,“ přiblížil vsetínský místostarosta Pavel Bartoň.

V areálu u halenkovského fotbalového hřiště bude pro všechny připravený program, jehož součástí je ve 12.30 hodin losování tomboly. Losovat se budou registrační kartičky, které účastníci obdrží na startu spolu s upomínkovým předmětem a poukazem na drobné občerstvení.

Cyklisté si v Halenkově budou moci vyzkoušet také pohybové aktivity na skákacích a balančních dopravních prostředcích z dílny týmu Hopsej.cz.

„Těšit se mohou i na prezentaci aktivit Českého červeného kříže či Střediska volného času a plavecké školy Alcedo Vsetín. Městská policie označí zájemcům kola syntetickou DNA. Lákadlem zejména pro děti pak jistě bude skákací hrad a malování na obličej,“ vyjmenoval Bartoň. Upozornil také, že v případě nepřízně počasí se akce nekoná.

Zahájení sezony na Cyklostezce Bečva se v minulosti, pokud jeho uspořádání neznemožnila vládní opatření vyplývající z epidemie koronaviru, konalo zpravidla v dubnu. Letos se jej organizátoři rozhodli posunout do květnového termínu.

„Právě v květnu se Vsetín podruhé zapojuje do výzvy s názvem Do práce na kole, která si klade za cíl motivovat občany, aby se po celý měsíc dopravovali do a ze zaměstnání na kole či pěšky a upřednostnili tak zdravý pohyb před motorovou dopravou,“ připojila vysvětlení místostarostka Simona Hlaváčová.