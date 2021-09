Tento úsek je vzhledem k náročnosti trasy momentálně rozdělen na dvě etapy a předpoklad realizace cyklostezky, která by symbolicky znovu propojila oba státy mezi městem Brumov -Bylnice (ČR) a obcí Horní Srní (SK), je předběžně plánován na rok 2023.

Na českém území byla již dokončena i jižní část BEVLAVY – 27 kilometrů dlouhý úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici a Vlárský průsmyk do Nemšové na Slovensku. Pouze v úseku od obce Svatý Štěpán po státní hranici je nutné projet zhruba čtyři kilometry po silnici.

„Náklady na vybudování první etapy cyklostezky BEVLAVA, která zahrnuje i část vedoucí z Ústí do Lužné přes Valašskou Polanku, dosáhly 110 milionů korun. Terénem se musela vybudovat celá soustava lávek a propustků, překračujících vodní toky. Všechny lávky musí odolat případné stoleté vodě, a proto se při výstavbě cyklostezky musí počítat s budováním nejrůznějších nájezdů a opěrných zdí,“ popsal projektový manažer Místní akční skupiny Hornolidečsko Aleš Lahoda.

Nyní otevřený úsek vede údolím Hornolidečska z Lužné do Ústí, kde se cyklostezka připojuje na vsetínskou část cyklostezky Bečva vedoucí do Vsetína a opačným směrem pak na Horní Vsacko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.