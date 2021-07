Není dne, kdy by řidič Lubomír Škrobák neusedal za volant obecního auta a nevezl některého z předem objednaných klientů například k lékaři, na úřad, poštu či nezbytný nákup.

„My máme veliké štěstí, že máme řidiče, který je zlatý člověk. Sám už je také důchodce, ale je připravený vyrazit kdykoliv mu zavolám,“ nešetří chválou Gabriela Kociánová z obecního úřadu v Zašové, která funguje jako dispečerka senior taxi v obci.

Právě na ni se telefonicky obracejí místní senioři a domlouvají si termín jízdy a požadované cílové místo. Gabriela Kociánová pro každého připraví smlouvu na konkrétní jízdu.

Zájemci o svezení obecním autem by měli volat na úřad v Zašové nejpozději den předem, občas se ale stane, že se lidé ozvou na poslední chvíli až v den, kdy potřebují někam odvézt. Pokud to je v silách a možnostech řidiče, vyjde jim vstříc.

Jízd, které Lubomír Škrobák se zašovskými seniory absolvuje, je úctyhodné množství.

„Může jich být zhruba kolem sedmi set ročně,“ odhaduje Gabriela Kociánová.

Nejčastěji jsou to právě jízdy k lékařům a do nejbližších měst Valašského Meziříčí či Rožnova pod Radhoštěm. Výjimkou ale nejsou ani vzdálenější cíle, například Ostrava, Zlín či Třinec. Funguje přitom také jako jakýsi kurýr – doručuje různé obecní dokumenty například na katastrální úřad a podobně.Podle starosty Zašové Jiljího Kubrického se služba senior taxi těší velké oblibě.

„Je pravda, že ji dotujeme, že nás to něco stojí. Na druhou stranu seniorů přibývá a je to u nich oblíbená služba. Něco, po čem je opravdu poptávka,“ všímá si starosta.

Dodává, že autobusové spojení do Zašové není úplně ideální navíc obec je rozlehlá a ne každý to má na zastávku blízko.

„My máme štěstí na šikovného řidiče, který to s lidmi dovede, pomůže jim nastoupit a podobně. Uchytilo se to. Je to něco, co má smysl,“ říká o senior taxi Jiljí Kubrický.

V posledních dvou letech se navíc podařilo náklady na provoz senior taxi snížit. Obec totiž pořídila elektromobil. V brzké době přibude na návsi v Zašové u kavárny a informačního centra iCafé také dobíjecí stanice pro tento typ vozů.