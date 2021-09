V prvním roce provozování senior taxi v Zubří si průkaz potřebný k jejímu využívání vyzvedlo 282 zuberských seniorů či držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P. To představuje zhruba pětinu obyvatel Zubří starších šedesáti let.

„Noví zájemci si mohou vyřídit svou průkazku v kanceláři podatelny městského úřadu zubří v úředních hodinách,“ informoval prostřednictvím radničních Zuberských novin místostarosta města Aleš Měrka.

Nejčastějším cílem klientů senior taxi v Zubří byla v uplynulém roce Poliklinika v Rožnově pod Radhoštěm (60 procent všech jízd), dále návštěvy lékařů a nemocnice ve Valašském Meziříčí (30 procent jízd).

„Zbylé jízdy vedly po Zubří. Rekordním dnem byl letošní patnáctý únor, kdy řidič absolvoval dvaadvacet jízd,“ doplnil Měrka.

Zákazníci za dopravu po Zubří zaplatí dvacetikorunu, cesta do Rožnova vyjde na třicet korun a do Valašského Meziříčí padesát korun.

Celkové náklady za službu senior taxi (provoz auta, plat řidiče, odvody, pohonné hmoty) za prvních dvanáct měsíců fungování lehce překročily 442 tisíc korun. Příjmy činily 71 tisíc a převyšovaly výdaje za pohonné hmoty. Město tedy za první rok provozu doplácelo 371 tisíc korun.

První byla Zašová

Senior taxi je stále populárnější službou a funguje už v řadě měst v regionu. Jejími průkopníky na Valašsku a vlastně v celém Zlínském kraji byla obec Zašová, kde ji jako první zavedli už v roce 2015.

Její obliba od té doby nijak neopadla. Není dne, kdy by řidič Lubomír Škrobák neusedal za volant obecního auta a nevezl některého z předem objednaných klientů například k lékaři, na úřad, poštu či nezbytný nákup.

„My máme veliké štěstí, že máme řidiče, který je zlatý člověk. Sám už je také důchodce, ale je připravený vyrazit kdykoliv mu zavolám,“ chválí šoféra Gabriela Kociánová z obecního úřadu v Zašové, která funguje jako dispečerka senior taxi v obci.

Právě na ni se telefonicky obracejí místní senioři a domlouvají si termín jízdy a požadované cílové místo. Gabriela Kociánová pro každého připraví smlouvu na konkrétní jízdu. Jízd, které Lubomír Škrobák se zašovskými seniory absolvuje, je i v Zašové úctyhodné množství.

„Může jich být zhruba kolem sedmi set ročně,“ odhaduje Gabriela Kociánová.

Nejčastěji jsou to právě jízdy k lékařům a do nejbližších měst Valašského Meziříčí či Rožnova pod Radhoštěm. Výjimkou ale nejsou ani vzdálenější cíle, například Ostrava, Zlín či Třinec. Řidič navíc při cestách funguje i jako jakýsi kurýr – doručuje různé obecní dokumenty například na katastrální úřad a podobně.

Podle starosty Zašové Jiljího Kubrického se služba těší velké oblibě.

„Je pravda, že ji dotujeme, že nás to něco stojí. Na druhou stranu seniorů přibývá a je to u nich oblíbená služba. Něco, po čem je opravdu poptávka,“ všímá si starosta.

Dodává, že autobusové spojení do Zašové není úplně ideální navíc obec je rozlehlá a ne každý to má na zastávku blízko. „My máme štěstí na šikovného řidiče, který to s lidmi dovede, pomůže jim nastoupit a podobně. Uchytilo se to. Je to něco, co má smysl,“ říká o senior taxi Jiljí Kubrický.

V posledních dvou letech se navíc podařilo náklady na provoz senior taxi snížit. Obec totiž pořídila elektromobil. V brzké době přibude na návsi v Zašové u kavárny a informačního centra iCafé také dobíjecí stanice pro tento typ vozů.

Prodlužují provozní dobu

Třetím rokem funguje senior taxi také v Rožnově pod Radhoštěm. Službu mohou využívat držitelé Rožnovské seniorské karty – donedávna každý pracovní den od 6 do 14 hodin. Nově, díky výhře v soutěži Obec přátelská seniorům se však provozní doba do konce listopadu prodlužuje až do 16 hodin.

„Podle statistik jde vidět, že je to služba velmi využívaná a spokojenost se nám opět potvrdila v průzkumu, který jsme provedli letos v červnu mezi zákazníky. Z průzkumu nám vyšlo také několik podnětů a jedním z nich bylo prodloužení provozní doby. Jedním z argumentů byla například ordinační doba lékařů,“ vysvětlil nedávno místostarosta Rožnova Jan Kučera.

Senior taxi nabízí na Valašsku také město Vsetín. Funguje třetím rokem a podle radnice ji využívá více než 1 200 místních obyvatel ve věku 65 a více let či držitelů průkazů ZTP či ZTP/P. Senior taxi díky tomu trhá rekordy v počtu jízd. Měsíční průměr se pohybuje kolem 500 jízd a patnácti set ujetých kilometrů.

„V loňském roce doplácelo město za tuto službu šest set tisíc korun,“ uvedla už dříve místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová. Na letošek má město na senior taxi v rozpočtu rovný milion.